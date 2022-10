Historias de ultratumba en el panteón de Flagstaff

El Flagstaff’s Citizen Cementery resguarda los restos de muchos personajes que se han convertido en leyendas coloridas e interesantes del pasado de esta localidad; los próximos fines de semana, hasta el lunes 31 de octubre, podrás vivir una experiencia única y conocer de cerca estas historias en “Return From the Grave”.

Junto a los asistentes y al peculiar guía podrás llegar a los lugares de descanso final de asesinos y héroes populares, además de poder visitar de cerca el mausoleo a los trágicos viajeros de la colisión aérea de 1956 que se suscitó en el Gran Cañón.

Arizona ha sido desde hace tiempo un lugar de mucho interés para científicos, por ello, el recorrido también pasa por el entierro terrenal del astrónomo que probó que todas las galaxias están en movimiento; no te pierdas esta interesante experiencia y conoce Flagstaff desde otra perspectiva.

Más información: Flagstaffarizona.org