Gran actividad en Arizona

Textures of Arizona

La colección del grupo Telaraña Fiber Guild abrirá una nueva sala en esta galería artística: conoce la visión en tela de los paisajes más populares de Arizona.

16 de diciembre

Vision Gallery

Chandler

Zoppé Circus

Disfruta la función de uno de los circos más longevos del mundo en una instalación itinerante con espacio para 500 personas; una propuesta interesante y divertida.

16 de diciembre al 2 de enero

Bell Bank Park

Mesa

A Doo Wop Christmas

Deléitate con las voces de talentosos artistas de Broadway que entonan las canciones típicas de la temporada, llevadas a otro nivel que sólo el grupo puede conseguir.

17 de diciembre

Webb Center for the Performing Arts

Wickenburg

Ugly Sweater Party

Interesante propuesta para celebrar la víspera de la Navidad participando en un concurso de ‘ugly sweaters’, con música del DJ Peachy Clean e intercambio exprés.

24 de diciembre

Lacuna Kava Bar

Phoenix

Sesame Street Live!

Un espectáculo en vivo del programa de televisión favorito de chicos y grandes, que sorprende por sus ocurrencias y que deja enseñanzas para toda la vida.

29-30 de diciembre

Desert Diamond Arena

Glendale

New Year’s Eve Celebration

Celebra la víspera de Año Nuevo y haz un brindis con los clásicos del teatro musical de fondo, como “Mamma Mia”, “Wicked”, “El Fantasma de la Ópera” y más.

31 de diciembre

Chandler Center for the Arts

Chandler