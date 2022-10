Gastronomía oriental de Mr. An

Desde 1983, Mr. An abrió sus restaurantes con la convicción de aportar una comida asiática que de verdad, fuera de calidad y tuviera el mejor sabor; a la fecha todavía él, junto a su familia, dirige este hermoso proyecto que emprendió y que ha dado grandes frutos, consolidándose cada vez más.

Amoroso siempre de Arizona, cree en retribuir a la comunidad que le ha dado tanto; pero ¿quién es Mr. An? Aquí te contamos un poco de este personaje que llegó un día del Lejano Oriente hasta Tucson para hacer historia a través de su cocina.

¿De dónde es originario?

“Yo soy de Corea del Sur, y llegué a Estados Unidos en 1973”.

¿Cómo empezó Mr. An con sus proyectos culinarios?

“De hecho, no comencé en el mundo de los negocios de los restaurantes. Yo solía trabajar en una compañía de construcción como un empleado, y trabajé ahí durante tres años. Después decidí comenzar mi propio restaurante, hace más de 40 años”.

¿Qué dio origen a sus restaurantes?

“Siempre que recogía a mis hijos de la guardería solían casi llorar por el hambre y cuando llegábamos a casa, solía intentar cocinar y era un tremendo caos. Una vez decidí llevar comida china y les encantó; desde entonces estoy enamorado de los restaurantes de comida china. También solía disfrutar los restaurantes japoneses y eventualmente decidí abrir uno propio, y ofrecer alimentos como sushi”.

¿Cuántos establecimientos tiene hoy en día?

“Actualmente sólo tengo un negocio, pero las personas están dispuestas a esperar hasta una hora para llegar a comer aquí”.

¿Qué significa para usted Arizona?

“Mis hijos y yo amamos vivir en Arizona; es muy divertido, y las personas son muy amables”.

¿Qué le representan sus clientes?

“Mis clientes lo son todo para mí. Los amo”.

¿Cuál es el legado que le gustaría dejar?

“Creo que tengo mucha energía, y me gustaría involucrarme en el negocio de los casinos; me encantan y me gustaría que formaran parte de las últimas acciones en mi vida”.

¿Algo que le gustaría agregar?

“Me hicieron una cirugía de ‘triple bypass’ hace cinco años y tengo un problema en el pulmón que revisarán pronto. Sin embargo, aunque tengo un problema de respiración, realmente soy una persona muy saludable y energética”.



Así es Mr. An: un hombre sencillo, fuerte, trabajador y visionario que un día decidió comenzar en el mundo de los restaurantes y compró el Little Sicily en South Craycroft Road, cerca de la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan.

De esta manera, amplió el edificio tres veces su tamaño original: el nuevo restaurante, Great Wall China, prosperó y animado por su éxito, en 1991 abrió Sakura, el restaurante que lo consolidó.

Éste contaba con múltiples mesas de teppanyaki y aprovechó la fascinación de Estados Unidos por la cocina japonesa; incluso, los Diamondbacks hicieron de Sakura su lugar de reunión posterior al juego: en poco tiempo, las paredes estaban cubiertas con fotos de An posando con varios atletas y estrellas de cine.



Más información: Mrantucson.com