Fantasía decembrina en Flagstaff

Además, los postes de luz se engalanan con bellas coronas y una máquina de vapor antigua proporciona un hermoso y reluciente telón de fondo, para captar fotografías imprescindibles de las vacaciones navideñas.

Dicho lo anterior, abrígate y ponte los guantes para capturar la magia de esta época en la estación ubicada en el corazón del centro histórico. Esta exhibición de luces es gratuita para todos durante la temporada navideña.

Asegúrate de emprender también un corto paseo al este del Centro de Visitantes hasta la esquina de la Ruta 66 y San Francisco para llegar a la locomotora de vapor Baldwin de 1911, Old Two Spot, que ofrece un espectáculo deslumbrante.

Festival del Copo de Nieve

Se trata de un evento gratuito que se realizará este 09 de diciembre, en el Centro de Visitantes de Flagstaff.

Ahí, se pueden captar fotografías con Santa, hay eventos de juegos y manualidades, se puede visitar un acogedor mercado de arte invernal y además, se recolectan donaciones para organizaciones no lucrativas como The Giving Advent Box (alimentos no perecederos).

Actívate

La pista de patinaje en el Centro de Visitantes de Flagstaff es también gratuita y permanece durante la temporada navideña. Este espacio es operado por la fundación Shadows, una organización sin fines de lucro de Flagstaff que se dedica a ayudar a los afectados por enfermedades potencialmente mortales.

Justamente ahí encontrarás divertidos eventos especiales programados que, seguramente, te gustarán.

Los próximos 09 y 16 de diciembre, Heritage Square ofrece la oportunidad de un desayuno con Santa al que puede acudir toda la familia.

Además, en el centro de Flasgstaff se realiza el célebre concurso de decoración de ventanas, que podrás admirar de aquí hasta el 31 de diciembre.

Por supuesto, durante casi todo el mes (hasta el día 24), deléitate con la magia de la temporada navideña en el encantador taller de Santa, de 400 años de antigüedad.

Vive una experiencia inolvidable en el Polo Norte dentro de la fábrica de juguetes, la panadería de la Sra. Claus, la Universidad Elf, el colgador del trineo de Santa y tiempo en familia y fotos con el mismísimo San Nicolás.

Ahí también tendrás acceso al evento 12 Bars of Christmas, que tendrá lugar el 09 de diciembre, así como al tradicional Desfile Navideño de Luces, presentado por la Cámara de Comercio de Flagstaff.

Si te gusta el cine, hay ciclos de filmes navideños que pueden resultarte interesantes; mientras que el 10 de diciembre, de nueva cuenta el Heritage Square es sede de Howlidays.

Ahí mismo en el Heritage Square, el mero 31 de diciembre, puedes comenzar la fiesta desde el mediodía.

El festejo continúa en The Weatherford Hotel, donde se llevará a cabo The Great Pinecone Drop (La caída de piñas) para recibir bien este próximo 2024.

Más información: Flagstaffarizona.org