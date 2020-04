Extiende Casino del Sol fecha de reapertura

A través de comunicado de prensa, Laura Sepúlveda, Consultora de Marketing de casino del Sol, extiende el agradecimiento por parte de la Tribu Pascua Yaqui y el Casino Del Sol hacia la compresión que ha mostrado la comunidad en relación a la suspensión de los servicios e informa: “a medida que COVID-19 continúa desarrollándose, se ha tomado la decisión de extender el cierre del Casino Del Sol y Casino of the Sun para seguir manteniendo a nuestros huéspedes, personal y comunidad seguros. La fecha tentativa de reapertura de las instalaciones es ahora el jueves 30 de abril de 2020 a las 8 a.m. Los miembros de nuestro equipo continuarán siendo compensados durante este tiempo”, informó en el comunicado.