Eventos previos al Super Bowl LVII

Jay Parry, presidente y director ejecutivo del Comité Anfitrión del Super Bowl de Arizona y Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de Club Business & League Events de la NFL, compartieron la amplia cartelera que se realizará a lo largo del valle.

“Estamos encantados de ser los anfitriones de la primera fiesta oficial de vigilancia del Super Bowl en el centro de Phoenix el día del partido... cada comunidad tiene algo único que ofrecer, ya sea como visitantes o locales”, reiteró Parry.

A su vez, O’Reilly agregó que Arizona otorgará un telón de fondo único para la gran celebración de la semana antes del Super Bowl LVII, refrendando que será una notable temporada 2022 de la NFL.

“Esperamos brindar una increíble experiencia de Super Bowl para la comunidad de Arizona, para nuestros jugadores, clubes, socios y aficionados”, aseguró.

Arma tu itinerario

“Comité Anfitrión del Super Bowl de Arizona 5K-9” será una divertida carrera presentada por PetSmart el 7 de enero en Riverview Park, de Mesa; “Super Bowl Experience” será ofrecida por Lowe's durante varios días de febrero en el Centro de Convenciones de Phoenix.

La “Noche de Apertura”, a cargo de Fast Twitch, se llevará a cabo en el Footprint Center el 6 de febrero, mientras que el 8 de febrero se realizará la Super Bowl Gospel Celebration, en el Centro para las Artes de Mesa.

El “Casco Antiguo Histórico” de ESPN tendrá lugar en el Viejo Centro de Scottsdale, del 8 al 12 de febrero y del 9 al 11, no te puedes perder el “Bud Light Super Bowl Music Fest” en el Footprint Center.

Del 9 al 12 del mismo mes vuelve también la “Super Bowl Experience”, pero ahora en el Hance Park; el ‘set’ de transmisión de Fox Sports estará toda esa semana en The Great Lawn at State Farm Stadium, en Glendale.

Consulta éstos y otros eventos en el sitio web oficial de los organizadores en el estado del Gran Cañón, y prepárate para la mayor fiesta deportiva del Sur de Estados Unidos este próximo 2023.

Más información: Azsuperbowl.com

12 de febrero

de 2023 se jugará la gran final, en el State Farm Stadium de Glendale.