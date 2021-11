Encuentra en Arizona el arte de los motores

Para muchos, el diseño de automóviles es una forma de arte; para todos ellos, SAACA organiza cada año el Classic Car Show.

El evento que se llevará a cabo en el Oro Valley Marketplace (12155 N Oracle Rd, Oro Valley, AZ 85737), el sábado 19 de febrero de 2022, reúne a miles de personas para acelerar y disfrutar de música clásica en vivo, actividades para niños y excelente comida. Con más de 30 premios diferentes, podrán ganar en categorías como Best of Show, Best Interior, Best Paint, Best Engine y People's Choice.

Además, todos los asistentes podrán disfrutar de música Blues en vivo en el escenario principal, barbacoa clásica a la parrilla y un suministro interminable de todo lo que encanta a los amantes de los motores.

Cabe destacar que el dinero recaudado se destinará directamente a apoyar los programas de divulgación cultural y de arte de la comunidad de SAACA en todo Arizona.

El objetivo principal es exponer los automóviles como piezas de arte, desde los faros y la carrocería del automóvil, hasta los asientos y el tablero, incluso cada pequeño tornillo y perno que los une.

No pierdas la oportunidad de asistir a este evento familiar que no solo tiene una excelente temática, sino que brinda oportunidades a las personas que residen en Oro Valley y Arizona en general.