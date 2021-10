En estas fechas de fiestas con disfraces, el Museo de Tucson tiene un plan…

‘Howl at the Museum’ es el nombre destinado para esta fiesta que se llevará a cabo este viernes 29 de octubre; tendrá un toque caribeño, pues la cumbia será encargada de amenizar el ambiente. También se organizará un concurso de cócteles con los mejores bartenders de Tucson y uno de disfraces que encabezan las Drag Queen Apple, Diva y Venus; ambos tendrán premios en efectivo.

Korey Schultz, copresidente del Comité Anfitrión dio a conocer que el evento también exhibirá obras de arte que representan a las culturas indígenas, occidentales y europeas, con la finalidad de dar paso a nuevos miembros y crear multiculturalidad.

Varios restaurantes que Arizona vio nacer, serán quienes consientan a los invitados con alimentos y bebidas de alta calidad: Commoner & Co., Flora's Market Run, Prep & Pastry, Café a la C'Art y LaCo Tucson (antes La Cocina), Portal Cocktails y Finley Distributing.

“Poder tocar buena música y darle a la gente un buen momento, eso es realmente lo que estoy esperando, especialmente después de 2020”, aseguró DJ Herm, uno de los artistas participantes.

Si aun te encontrabas en busca de un plan para cerrar la semana de Halloween, por aquí encontrarás una excelente opción.

Más información: Tucsonmuseumofart.org