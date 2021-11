En Oro Valley la navidad llega pronto…

El ‘Oro Valley Festival of the Arts and Holiday Tree Lighting’ es un evento sin costo que dura dos días y se ha vuelto una tradición en Oro Valley al crear oportunidades para que personas de todas las edades, culturas y orígenes den la bienvenida a las fiestas decembrinas.

Este año eligieron el fin de semana del 4 y 5 de diciembre para llevar a cabo este evento que contará con capacidad reducida debido a las medidas implementadas por el gobierno; habrá espacio para 120 expositores, artistas y vendedores de comida.

El programa se llevará a cabo con presentaciones musicales de estudiantes, fotografías con Santa Claus, actividades gratuitas para niños y una reunión comunitaria alrededor del árbol navideño para que la experiencia sea única y todos puedan apreciar la iluminación del árbol.

Si eres de las personas que celebran estas festividades, no dudes en asistir en compañía de tu familia, pues habrá sorpresas y regalos para los asistentes. Saca el espíritu navideño que tienes dentro y déjate seducir por la cálida tradición de Arizona.

Más información: Saaca.org