En Arizona emprenden oportunidades

Con una colección de tiendas locales, productos hechos a mano y conservadores de época, The Market by Junk in the Trunk estará abierto hasta el 31 de diciembre para diseñar de forma creativa cientos de opciones para regalos de Navidad.

Cabe destacar que The Vintage Arcadia es un lugar ideal para propuestas emergentes, ya que los compradores del área pueden detenerse y conocer; además, pueden beber algo o comer en Chestnut at the Vintage.

Otro aspecto importante para resaltar, es el horario de atención: de domingo a martes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y de miércoles a sábado de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

"Si tiene personas para las que es difícil comprar, las ventanas emergentes son increíbles porque realmente tienen algo para todos", aseguró Lindsey Holt, cofundadora y propietaria del proyecto antes mencionado.

Poseen esos artículos especiales que busca la gente durante las fiestas decembrinas: regalos, decoración del hogar, productos artesanales y artículos vintage únicos. Así que no pierdas la oportunidad de asistir y buscar obsequios para los maestros, familiares, amigos e incluso algo especial para ti.

Más información: Visitphoenix.com