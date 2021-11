El lado dulce de Arizona

Esta ocasión no se abordará los temas de aventuras sobre cuatro ruedas, sitios para nadar o admirar paisajes; sino la visita a un lugar que seguramente provocará un pausa en tu dieta.

Cerreta es una empresa familiar que ha creado dulces de la más alta calidad durante más de 50 años: maíz caramelizado, nueces tostadas, chocolates, etc. Asimismo, en esta amplia variedad se incluye su exclusivo Cool Mint, un refrescante dulce de menta cubierto con el mejor chocolate con leche; así como las representativas Picosas Hot Jalapeno Brittle que tiene su muy distinguida receta de mantequilla de maní con un toque especial.

Pero, la degustación de golosinas no es lo único que puedes hacer ahí, también puedes dar un recorrido por las instalaciones y ver la magia de la elaboración de los dulces. No te quedes con las ganas de hacer este dulce tour si estás en Glendale.

Más información: Visitglendale.com