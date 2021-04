Diversión en Chandler a todo color

Downtown Chandler alberga una deliciosa multitud de restaurantes que ofrecen lo mejor de la coctelería artesanal, vinos y cervezas locales maridados con platillos de primera; ya con pancita llena y corazón contento, lánzate a recorrer la zona repleta de boutiques, diversión y eventos en vivo.

Chandler Fashion Center es el segundo centro comercial más grande de Arizona y en él, cada sección es bien aprovechada con docenas de restaurantes de servicio completo, tiendas locales y nacionales, entretenimiento, conciertos de temporada y eventos especiales, así como un mural interactivo.

Si aún no conoces Crayola Experience, te lo estás perdiendo: recién inaugurada en 2019, la Experiencia Crayola es un parque interactivo para toda la familia, donde el color es el protagonista; aquí encontrarán muchísimas actividades interactivas para crear coloridos recuerdos juntos.

De acceso gratuito, Basha's Art Gallery es una joya oculta que cuenta con una de las colecciones de obras indias americanas y 'western' más extensas del mundo: cestería apache y pima, joyería navajo y zuni, esculturas de bronce, madera y piedra, entre otras.

Veterans Oasis Park tiene más de 100 acres de hábitats pantanosos y desérticos, senderos para caminata y ciclismo, pesca y avistamiento de aves así como áreas para picnic, siendo una gran alternativa de recreación al aire libre: el auténtico lugar donde la ciudad se encuentra con el desierto.

El área metropolitana de la capital de Arizona cuenta con más de 250 campos de golf, pero todo comenzó en San Marcos Golf Course: no fue el primero en el estado, pero sí el primero que utilizó pasto en lugar de arena; celebridades, políticos y profesionales lo han usado desde 1913.

Más información: Visitchandler.com