Diversión de otro siglo

Una tradición que desde 1989 ha abrazado a habitantes y turistas de Arizona está ya a la vuelta de la esquina para llevarlos a un viaje sin igual; fundado por Jeffrey Siegel, el Arizona Reinassence Festival & Artisian Marketplace se ha vuelto un evento imperdible.

“El propósito del Festival es transportar a visitantes de todo el estado, regional e internacionalmente, a una aldea de treinta acres del siglo XVI, donde pueden olvidar sus preocupaciones, explorar, comprar, comer, aprender y entretenerse, con un elenco de más de 2,000 miembros de la realeza y campesinos que celebran la llegada del rey y la reina a Fairhaven Village” mencionó en entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL Sanja Malinovic, directora de Marketing y Ventas del Arizona Renaissance Festival.

Cada edición guarda la esencia que se ha tenido desde su fundación, pero se van agregando actividades y formas de entretenimiento que hacen de estos días los más esperados. Ocho fines de semana están ya calendarizados para servir como máquina del tiempo hacia el renacimiento; del 8 de febrero al 29 de marzo del 2020 en la Carretera 79 hacia Florence Junction, 7 millas al Oeste, la villa en las faldas de las Superstition Mountains invita a ser parte del gran espectáculo.

En el evento hay más de una docena de escenarios que aseguran el entretenimiento de cualquier asistente: peleas de espada, comedia, acrobacias, actos de magia, música y cetrería; las justas entre caballeros son el evento más concurrido, por lo que hay tres durante cada día.

Evento multitudinario

El Arizona Renaissence Festival atrae turistas y visitantes de todo Estados Unidos, así como de sus países vecinos, México y Canadá, lo que ha contribuido a incrementar el turismo en el Estado y mejora la experiencia de sus visitantes, pues funciona como intercesor de las culturas y crea un ambiente pacifico, divertido y lleno de costumbres.

La directora de Marketing y Ventas menciona que su aspecto favorito es “la experiencia única de interacción con los personajes, ya que hace que todos los asistentes sean parte de la villa”, lo que podría justificar su vasta asistencia de más de un cuarto de millón de personas en un área de 30 acres, dispuestos a pasar todo un día de entretenimiento medieval.

El festival se realiza en una zona rural, por lo que se contribuye al aumento de turismo y los ingresos generados por esa razón en Arizona, además de hacer una contribución positiva a la comunidad y al estado participando en varios eventos comunitarios durante todo el año.

Entre las asociaciones con las que se colabora en campañas de donación están: Food Banks, Kids Need to Read, United Ways, Boys & Girls Clubs, Educational Fundraisers, al igual que otras instituciones sin fines de lucro.

“Hay mucho que ver y hacer para todas las edades. No te pierdas la experiencia de nuestra villa a partir del 8 de febrero” finalizó Malinovic.



Más información en: arizona.renfestinfo.com/home/espanol/