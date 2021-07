Disfruta en Sedona “Summer of 85”

Cuando el barco de Alexis naufraga frente a la costa de Normandía, David viene al rescate y pronto abre los ojos del niño más joven, hacia un nuevo horizonte.

La cita para ver esta película será a partir del 9 de julio y hasta el 15, sin dejar un solo día de descanso; el Mary D. Fisher Theatre es el recinto donde podrás llegar en compañía de tu pareja, familiar o amigo.

Si te encuentras de paseo o resides en Sedona, Arizona, no pierdas la oportunidad de ir a ver esta aventura de verano junto al mar entre Alexis y David, durará solo unos días, pero aseguran que la moraleja se queda por siempre.

Conoce la nostálgica historia de François Ozon sobre el primer amor y sus consecuencias, podrá asistir cualquier persona que se lo proponga, no hay rango de edad.

El regreso escalonado a las actividades colectivas es una realidad el día de hoy gracias a todas las instituciones que se han dedicado a implementar las medidas de sanidad y volverlas cotidianas. Así que no lo dudes y vuelve a las anheladas actividades que Arizona tiene para ti.

Más información: Visitsedona.com