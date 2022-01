Disfruta en Glendale el partido que cierra la temporada regular de la NFL

La fecha programada para este último encuentro de temporada regular entre los Arizona Cardinals y Seattle Seahawks será el próximo domingo nueve de enero. Cabe mencionar que, aunque los halcones marinos no tuvieron su mejor temporada, siempre son duros rivales de vencer, aunque sea en casa.

Durante la mayoría de la temporada, Kyler Murray y compañía estuvieron en lo más alto de la NFC Oeste, sin embargo, estas últimas semanas bajaron un lugar ante los Rams de Los Ángeles, con la mínima diferencia de un partido perdido. Esto no será un impedimento, pues Arizona ya cuenta con un lugar seguro en postemporada.

Si estás cerca o en Glendale este fin de semana, no dudes ni un poco en asistir a este partido y ver en acción a DeAndre Hopkins, James Conner, A.J. Green, Zach Ertz y todos los jugadores que conforman este roster, pues son dignos de estar en el Pro Bowl, ya que semana tras semana brindan un espectáculo digno de admirar.

Aunque el equipo de casa cuenta con algunas lesiones, tener al quarterback titular, siempre será un alivio. Del otro lado de la cancha también estará un Russel Wilson que viene preparado, pues se había perdido la mayor parte de la temporada y ni hablar de la dura defensiva que siempre los ha caracterizado; así que para este fin, el partido asegura ser un gran encuentro.

Más información: Visitglendale.com