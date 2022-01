Disfruta de una noche con Zach Cornell en Arizona

Su EP de 2018, Leave This Town , producido por él mismo, lo llevó de los antros locales de Wichita Falls, Texas, a lugares más grandes y estaciones de radio alrededor de todo el estado. Inspirada en artistas como Jim Croce, Jason Isbell y Tom T. Hall, la marca estadounidense única de Cornell incluye todo, desde suaves baladas acústicas hasta melodías más ruidosas aptas para los mejores honky tonks. Zach lanzó su primer álbum de estudio de larga duración, Devil's Been Working, en noviembre de 2020, teniendo un notorio crecimiento musical. Este álbum fue grabado en Black Dog Recording en Nashville con Pete Jacobs y Dan Davis, y presenta doce canciones originales escritas por Cornell.

La función será el próximo sábado 19 de febrero en 414 Beale St, Kingman, AZ 86401 y la mejor parte es que no tendrá costo alguno. Así que si estás buscando un plan para poder escuchar buena música, pasarla bien y no gastar mucho dinero, ésta es la ocasión precisa.