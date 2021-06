De vuelta al 'green' en Casino Del Sol

Casino Del Sol Charity Golf Tournament está de regreso este 2021, con el objetivo de apoyar al Banco de Alimentos Comunitario del Sur de Arizona y a la Organización de Caridad de la Tribu Pascua Yaqui, informó el casino en comunicado de prensa.

"El nivel de inseguridad alimentaria en Arizona y a lo largo del país ha despuntado dramáticamente desde el inicio de la pandemia. Queremos ayudar a aquéllos que tienen dificultades en nuestra comunidad, y lo recaudado en este torneo de golf hará justamente eso", declaró Kimberly Van Amburg, CEO de Casino Del Sol.

Durante los últimos cinco años, la justa deportiva ha reunido más de 250 mil dólares para apoyar a muchas organizaciones comunitarias sin fines de lucro.

Entre éstas se encuentran Mothers Against Drunk Driving, Girl Scouts of Southern Arizona, Ronald McDonald House Charities of Southern Arizona, Homicide Survivors Inc., Youth On Their Own, Southern Arizona Children’s Advocacy Center, My Girl Power y Boys & Girls Clubs of Tucson.

Casino Del Sol ha sido anfitrión del torneo de golf desde 20215 con la excepción del pasado 2020, cuando el evento debió ser cancelado debido a la contingencia sanitaria; la edición de este año contará con amplias medidas de seguridad para proteger la salud y bienestar de todos los empleados y golfistas.

Más información: Casinodelsol.com