Cruise, BBQ & Blues de vuelta en Arizona

Esta organización, anteriormente llamada Greater Oro Valley Arts Council, se fundó para desarrollar programas culturales que destaquen a los creativos locales y celebren las tradiciones únicas, al tiempo que brinden oportunidades directas para que los artistas expongan y vendan su trabajo. Hasta hoy, SAACA ha creado más de 200,000 experiencias impulsadas por las artes, desde festivales comunitarios innovadores y celebraciones culturales, hasta el desarrollo del sector creativo y programas accesibles de enriquecimiento de las artes.

Como cada año, esta institución organizará su tradicional exhibición de autos clásicos, con la premisa de que la combinación entre ciencia, mecánica y diseño es una forma de arte innovadora por derecho propio. Aseguran también que el diseño de automóviles es una forma de arte omnipresente, sin embargo, no mucha gente está familiarizada con estos temas.

Es por ello, que este evento invita a miles de personas a pasar un buen fin de semana en compañía de la familia, actividades para niños y excelente comida. Con más de 30 clases diferentes de premios de automóviles otorgados en Best of Show, Best Interior, Best Paint, Best Engine y People's Choice.

Cruise, BBQ & Blues contará con música en vivo desde el escenario principal, comida a la parrilla y un suministro interminable para recibir a los amantes de los autos clásicos.

Por último, cabe mencionar que todo el dinero recaudado en este evento se destinará directamente a los programas comunitarios de extensión artística y cultural en Arizona.

Más información: Saaca.org