Consejos que debes tomar en cuenta si viajas por Arizona

Vive momentos únicos en alguno de los asombrosos destinos que te esperan este verano en el estado del Gran Cañón: desde museos, hasta increíbles experiencias en la naturaleza; empieza a planear tu viaje para esta temporada, pero antes presta atención a esta información:

No dejes huella

Acampar en uno de los parques naturales del estado es una gran opción, sin embargo, hay que recordar que sólo se debe llevar lo necesario para evitar dejar basura en lugar, lo recomendable es no hacerlo en zonas donde abunden flores y árboles pequeños para no representar un peligro para ellos, y lo más importante, apagar el fuego de las fogatas.

Sé amable con los demás

El periodo de transición hacia la nueva normalidad todavía no termina, por lo que para muchos resulta abrumador ver a multitudes en espacios cerrados; ten paciencia y respeta las medidas de seguridad que se sugieren para que los demás disfruten lo mismo que estás viviendo tú.

Respeta tus límites

Muchas de las actividades que se realizan en el exterior, como recorridos en bicicleta, en kayak o el famoso ‘hiking’ pueden resultar retadoras para muchos durante esta temporada, ya que las temperaturas aumentan y puedes deshidratarte más rápido; llega a la cima a tu ritmo y disfruta la experiencia la máximo.

Sigue las reglas

Las amenidades de Arizona continúan restableciendo sus actividades cotidianas, por lo que seguir las reglas que disponen es inevitable para que puedan continuar durante toda la temporada, visita los sitios de los lugares que planeas visitar o llama por teléfono para conocer las limitaciones y reglas que existen, sobre todo en los espacios donde se asientan comunidades Tribales.

Más información: Visitarizona.com