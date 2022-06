Conoce las rocas lunares recolectadas durante una misión de la NASA en 1971

Seis días en el espacio y más de 18 horas de exploración en la superficie de la luna dieron como resultado que los astronautas de la NASA, David Scott y James Irwin, recolectaran cientos de rocas para estudiarlas y conocer más acerca del satélite natural de la tierra.

Una de ellas recorre algunos museos selectos del país del norte, pues no todos cuentan con los estrictos protocolos requeridos por la agencia espacial; desde el mes de febrero, hasta mediados del mes de agosto, estará disponible en museo de la Universidad de Arizona.

La pieza de basalto lunar, un mineral volcánico encontrado en la designada Estación 8, se calcula que puede tener 3 mil 300 millones de años, más que el 98% de los que se encuentran en la Tierra.

Esta es la roca más grande de las que la NASA presta a los museos para mostrar su colección, tiene un peso de 4 onzas y poco más de 7 centímetros; tener la oportunidad de admirar esta pieza que no ha sufrido ninguna intervención es algo que no te puedes perder.

Más información: News.arizona.edu