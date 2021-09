Conoce la historia del norte de Arizona en este museo

Desde el esqueleto de un dinosaurio en la entrada, hasta las impresionantes exhibiciones de arte: hay algo para todos en Museum of Northen Arizona. Conoce las 10 tribus de la región en la exposición Native Peoples of the Colorado Plateau, que cuenta en primera persona la historia de las tribus oriundas que han perdurado miles de años. Descubre la herencia que distingue cada comunidad, mientras exploras temas tradicionales, como la comida y las costumbres que trascienden las tierras tribales.

Las exposiciones se encuentran en un edificio histórico con inigualables vistas a las montañas, convenientemente ubicadas en la carretera que conecta Flagstaff con el Gran Cañón. Por si fuera poco, cuentan con entrada gratuita para niños menores de 9 años, que incluye actividades durante el recorrido. Asimismo, podrás llevar contigo el arte tribal genuino, joyas y datos divertidos.

Más información: Flagstaffarizona.org