Conoce Casa Grande, la ciudad en potencia y recorre Neon Sign Park

La basta actividad económica se refleja en creación de empleo y una gran cantidad de oportunidades para empresarios y personas que desean iniciar negocios para atender a la creciente población. La comunidad también posee fuerte crecimiento de viviendas a precios accesibles, en comparación con Phoenix.

Casa Grande tiene una mezcla de negocios locales y numerosas cadenas minoristas, así como restaurantes. Cabe mencionar que en el centro se encuentra la atracción más nueva de la ciudad, el Neon Sign Park, lo que lo convierte en un gran lugar para comer algo, comprar recuerdos y ver una hermosa puesta de sol mientras das un paseo.

Este parque recibió una subvención del programa American Express Partners in Preservation, una compañía del National Trust for Historic Preservation y la American Express Foundation. Casa Grande obtuvo el segundo lugar entre 25 ciudades en todo EE.UU. Se proporcionaron fondos para la restauración de 14 letreros antiguos y de neón, instalación y jardinería.

Así que no lo pienses más y conoce las sorpresas que alberga este sitio de Arizona, seguro que también serás uno de los turistas encantados.

Más información: Casagrandechamber.org