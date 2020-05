Comienza reapertura gradual de comercios en Nogales, Arizona

NOGALES, Arizona (GH).- Escasos eran ayer los comercios que iniciaron con la reapertura gradual en Nogales, Arizona, ciudad donde ya volvieron a sus labores los trabajadores del Gobierno de la ciudad.

Arturo Garino, alcalde de la ciudad, dijo que la situación del comercio continuaba este lunes casi igual a la semana pasada, ya que muy pocos han reabierto. Dijo que no sólo se trata de reabrir, ya que por ejemplo los restaurantes podían funcionar pero bajo restricciones, al igual que otros negocios minoristas.

Comentó:

El único que ha abierto era el Hobby Lobby, porque es hasta el día 15 de mayo todavía, que es el día que puso el gobernador para terminar con lo de permanecer en casa, si es que no se cambia’’.

El alcalde anunció que los trabajadores del Gobierno de la ciudad ya están trabajando, pero a puerta cerrada, para evitar tener contacto directo con la comunidad ante el riesgo de propagación de Covid-19.

Recordó que semanas atrás trabajó un 50% de la planta laboral, aunque ya está trabajando el 100% de los empleados de áreas como calles, drenaje y servicios públicos.

De acuerdo con el anuncio realizado por el Gobierno del Estado de Arizona, a partir del 4 mayo los negocios no esenciales podrían estar reanudando actividades únicamente bajo ciertas condiciones.

Durante el 4 y 8 de mayo retomarán labores exclusivamente con: entrega a domicilio, en ventanilla, drive through, así como para recoger in situ; en tanto para el 15 de mayo, de no haber otra indicación, ya estarían abriendo los negocios como en temporada normal.