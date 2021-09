Color, luz y forma en Desert Botanical Garden

Chihuly hará su dramático regreso al Desierto de Sonora el próximo 3 de diciembre, con una asombrosa exposición en dos de las más icónicas locaciones del estado del Gran Cañón: Desert Botanical Garden (DBG) y Frank Lloyd Wright's Taliesin West, informó DBG en comunicado de prensa.

Mezclando arte con arquitectura y naturaleza, "Chihuly in the Desert" será instalada en contraste con majestuosos saguaros, edificios emblemáticos y los buttes Papago; sus obras maestras lucirán asombrosas del día a la noche mientras el color, la luz y la forma cobran vida en las dos ubicaciones de esta exposición conjunta.

"El jardín está emocionado de traer a Chihuly de vuelta al valle desde su primera aparición en 2008. Estamos copresentando la exhibición con Taliesin West, ambas locaciones estarán llenas de extraordinarias instalaciones de vidrio.

"Asociarnos con Taliesin West ha sido una experiencia satisfactoria, y creo que nuestra exitosa colaboración puede servir como modelo para otras organizaciones artísticas y culturales en el valle mientras reactivan sus programas", declaró en el comunicado Ken Schutz, director ejecutivo de DBG.

Vistas inéditas

"Chihuly in the Desert" mostrará fabulosas instalaciones a gran escala del autor, entreveradas en la colección de clase mundial de plantas desérticas que alberga el jardín botánico.

La dinámica exhibición incluirá obras nunca antes vistas y evoluciona a través de las estaciones; constará de montajes a lo largo de los senderos en complemento con una magna galería al interior de Dorrance Hall.

Por otro lado, las instalaciones de Taliesin West podrán ser apreciadas dentro del edificio, en las áreas verdes, flotando en el agua y emergiendo del desierto mismo; cada instalación es un diálogo intenso entre Wright y Chihuly, emparejando la obra de los dos maestros como nunca antes se había hecho.

"Chihuly y Frank Lloyd Wright, dos originales norteamericanos tomando inspiración de los peculiares paisajes culturales y físicos del país, le van perfecto a Taliesin West", comentó Stuart Graff, presidente y CEO de Frank Lloyd Wright Foundation.

Más información: Dbg.org