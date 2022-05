Coldplay se presentará en Glendale como parte del Music of Spheres World Tour

El lanzamiento del noveno álbum de la banda ha sido un éxito desde su publicación a finales del 2021, y desde el inicio de la gira, los esenarios en las ciudades donde se han presentado han registrado llenos totales.

Los fanáticos de Arizona y estados aledaños tendrán la oportunidad de disfrutar del concierto este 12 de mayo en el State Farm Stadium en punto de las 19:00 horas; además, H.E.R. será la artista telonera que se encargará de encender los ánimos antes de la entrada de la banda.

La trayectoria de Coldplay es tan amplia que los ha hecho acreedores de cientos de premios, entre ellos 7 grammys, que se consideran como los más prestigiosos en el mundo de la música.

No te pierdas de la mágica velada que Music of Spheres World Tour ofrece, y conoce en primera mano la propuesta que la banda está implementando para un futuro más amigable con el medio ambiente en materia de conciertos.

Más información: Statefarmstadium.com