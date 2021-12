Cena como rey

Galardonado con la clasificación Cinco Diamantes de la AAA (American Automobile Association), este lugar ofrece la oportunidad de vivir una verdadera experiencia navideña con tus seres queridos, ya sea en los espacios abiertos o en sus restaurantes, que siempre tienen un menú muy variado.

Desde hace doce años, este recinto lleva a cabo "Christmas at the Princess": un festival que dura seis semanas y este año se realizará del 16 de noviembre al 2 de enero de 2022.

Una pista de hielo de 6 mil pies cuadrados, un pueblo repleto de luces multicolores y una montaña de hielo con cuatro pistas forman parte de la diversión, junto con la villa navideña y una cena maravillosa al interior de un iglú, entre muchas otras cosas.

La celebración no está completa sin la experiencia gastronómica y para ello, el hotel cuenta con tres espacios: Bourbon Steak, Toro Latin Restaurant and Rum Bar y La Hacienda, donde sirven deliciosa comida mexicana como tacos, guacamole y diversos platillos donde la carne es protagonista.

Además, las galletas navideñas están disponibles en variedad de sabores y como marca la tradición: con azúcar, chispas de chocolate o en forma de pan de jengibre; aunado a este postre festivo, en La Hacienda ofrecen dos tipos de pasteles: manzana-canela y cereza, así como la famosa tarta de nueces tan requerida en la temporada.

Web: Scottsdaleprincess.com