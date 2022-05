Cactus en peligro

Las cactáceas se han vuelto sumamente populares en el mundo entero: pequeñas, redonditas, llenas de espinas y coloridas flores... hay una para cada gusto; son originarias del continente americano, siendo Sonora y Arizona una de las zonas con más abundancia.

En esta región es común encontrarse con enormes bosques de saguaros y cientos de plantas endémicas, por lo que para muchos resulta extraño saber que son especies amenazadas y a punto de extinguirse.

"Hay varios factores que han provocado que los cactus de la región estén en peligro; depende de la especie, pero también del desarrollo de las regiones como la expansión urbana, actividades como la minería, la caza furtiva y el cambio climático.

"Las más amenazadas son algunas especies de cactus pequeños como Pediocactus, Coryphantha y Escobaria, que se sacan ilegalmente de su región porque la gente las busca por su rareza y tamaño; por otra parte, los más grandes están luchando contra la sequía debido al cambio climatico y el aumento del número de incendios en la región", mencionó Steven Blackwell, gerente de Colección de Conservación en el Desert Botanical Garden.

Ante este panorama, el gobierno de Arizona ha establecido leyes que restringen la recolección o destrucción de plantas raras; asimismo, en toda la Unión Americana se aprobó la Ley de Especies en Peligro de Extinción en 1973, que protege a la flora en peligro.

Mundialmente codiciadas

"Lamentablemente los coleccionistas valoran algunas especies sólo por el hecho de que son muy raras; los cactus recolectados de la naturaleza tienden a ser más valorados que las mismas especies que se cultivaron en otros espacios, los coleccionistas quieren tener plantas que otros no tienen y gastan mucho dinero para conseguirlas.

"La mayoría de estas especies crecen en hábitats muy específicos", agregó el entrevistado: "el tipo de suelo y el clima son cruciales para la supervivencia de las plantas en la naturaleza, por lo que sacarlas de sus ecosistemas puede ponerlas en peligro".

Muchos creen que es sencillo cultivar cualquier especie de cactus, sin embargo es todo lo contrario: suelen morir cuando crecen en zonas que no se asemejan en nada a su entorno.

"Una de las cosas que podemos hacer para cuidarlas es no tomarlas de la naturaleza, ya que todas las plantas tienen un propósito ecológico; también hay que evitar comprar especies que fueron recolectadas de la naturaleza, pregunte si fueron cultivadas en viveros y elija ésas, también tome fotografías de las que vea y disfrútelas en su hábitat natural.

"Algunas especies se pueden tener en casa para conocerlas mejor y verlas crecer, como el cactus barril, que son de tamaño mediano y que les va muy bien en espacios abiertos, o el Pereskia, que es más pequeño y no requiere tanta luz", recomendó.

Más información: Dbg.org