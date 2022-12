Ballet Arizona presenta: “Giselle”, una trágica historia de amor

La compañía profesional de ballet dirigida por Ib Andersen está preparando una nueva temporada que sorprenderá a los amantes de las artes escénicas: se trata de uno de los clásicos del ballet que data de principios del siglo XIX y que es considerada una obra maestra.

En esta puesta en escena, el Ballet Arizona presentará a quienes ponen en alto el nombre de la compañía: representantes del arte de varias partes del mundo, creando un equipo de trabajo diverso, lleno de talento y amor por el arte.

Del 9 al 12 de febrero del 2023 se llevarán a cabo las representaciones de “Giselle” en The Madison Center for the Arts, en la ciudad de Phoenix, Arizona; los boletos ya están a la venta y puedes conseguirlos a través de la página web oficial de la compañía.

El ballet clásico es reconocido por su rigurosa técnica, movimientos fluidos y precisos, su estética ágil y cualidades etéreas de los bailarines, que otorgan a las obras un estilo vanguardista y clásico que no te puedes perder.

Puesta en escena trascendental

“Giselle” está basada en un libro publicado en 1835 por Heinrich Heine De l’Allemagne; el libreto de la primera representación en ballet fue creada por Théophile Gautier, Vernoy de Saint-Georges y coreografiada por Jules Perrot y Jean Coralli; en la versión de Ballet Arizona, Ib Andersen sigue los pasos de la primera presentación en París en 1841.

Esta inquietante obra maestra está llena de fantasmas; cuenta la trágica pero apasionada historia de una joven campesina que sueña con dedicarse a la danza, pero es reprimida por su madre, pues teme que debido a su frágil y quebradiza salud muera antes de casarse.

Un duque, Albrecht, corteja a Giselle haciéndose pasar por un aldeano que llegó a un festejo del pueblo, mientras que el guardabosque está profundamente enamorado de ella y sospecha de la identidad del forastero; la inocencia de la joven se ve quebrantada, lo que la lleva a la locura y la muerte.

Más información: Balletaz.org