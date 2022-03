Aventuras increíbles en el Festival Renacentista de Arizona

La feria arrancó en febrero y estará disponible hasta el 3 de abril en su edición número 34; cada fin de semana habrá una temática distinta para entretener a todos.

En el recinto ferial, ubicado a 8 millas al Este de Apache Junction en la autopista 60, instalarán 16 escenarios donde se presentarán 'shows' de comedia, acrobacias, actos de magia, peleas con espadas, música y cetrería, junto a más de 2 mil personajes disfrazados que recorrerán la villa emergente.

La nueva edición dará bienvenida a una tripulación de tramposos y alborotadores piratas en The Pleasure Feast: mientras disfrutas de una bebida, sus travesuras y comportamiento majadero pueden convencerte de que te unas a su grupo.

Una de las cosas que no te puedes perder es la experiencia culinaria: hay platillos que parecen sacados de películas ambientadas en la época como patas de pavo rostizadas, filetes o salchichas en un palo, elotes en mazorca, huevos escoceses y otras delicias.

Que no te parezca extraño si de pronto eres el protagonista de alguno de los versos de un poeta; si te encuentras con alguien de la realeza, o si frente a ti se lleva a cabo una justa: todo es parte de la dinámica del evento, así que prepárate para seguirles el juego y gritar "¡Huzzah!".

Más información: Arizona.renfestinfo.com