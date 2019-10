Arte, cultura y diversión

Otoño es igual a actividad al por mayor en la capital de Arizona: sólo hace falta visitar Phoenix para encontrar diversidad de eventos y exhibiciones artísticas; aquí una muestra.



"PhxArtx60: The Past Decade"

Hasta el 26 de enero

Phoenix Art Museum

Con motivo de su 60 aniversario, el Museo de Arte de Phoenix se viste de manteles largos y comparte con su público una exquisita selección de las mejores piezas de arte colectadas durante los últimos diez años.

La muestra abarca obras modernas y contemporáneas, arte latinoamericano, norteamericano, asiático y diseño de modas, como evidencia del firme compromiso del museo con la diversidad y excelencia artística.

Phxart.org

"Wild Rising by Cracking Art"

Hasta el 10 de mayo

Desert Botanical Garden

Más de 1 mil esculturas de animales hechas de plástico colorido y reciclable cobran vida en el Jardín Botánico del Desierto, incluyendo 20 pingüinos distribuidos entre cactus; caracoles gigantes sobre una colina, así como 40 majestuosos lobos grises resguardando las Galerías de Cactus y Suculentas Sybil B. Harrington.

La instalación artística del jardín botánico para esta temporada llegó directamente desde Milán, Italia para sorprender con trece montajes llenos de color.

Dbg.org

"Celebrate! 90 Years at the Heard Museum"

Desde el 26 de octubre

Heard Museum

No te pierdas la oportunidad única de apreciar piezas originales de la colección permanente en el icónico Museo Heard, las cuales se exhibirán en el marco de los festejos por el aniversario número 90 de la institución cultural.

Podrás ver muy de cerca hermosas muñecas katsina, hechas por los Hopi; clásica alfarería de los Pueblo; textiles elaborados por los Navajo, además de joyería y otros artículos para celebrar a este importante atractivo artístico.

Heard.org

"Fountain Hills Festival of Arts and Crafts"

Del 8 al 10 de noviembre

Fountain Hills

Más de 200 mil visitantes son los que se suelen dar cita en Fountain Hills para ser parte de este festival otoñal, con la intención de dar un vistazo a la obra de más de 500 artesanos y ahí encontrar el regalo navideño perfecto, adornos temáticos de temporada y por supuesto, el detalle ideal para onbsequiarse a sí mismos.

Todo acompañado con música en vivo y exquisitos bocadillos para desayunar y almorzar, lo que te mantendrá con la energía a tope para no dejar rincón sin revisar.

Fountainhillschamber.com

"Canal Convergence"

Del 8 al 17 de noviembre

Soleri Plaza

El área de compras y gastronomía de The Scottsdale Waterfront se convierte en un espectáculo masivo de luces y sonido durante 10 días completos, para que vivas una experiencia inigualable y consigas las mejores tomas para compartir en tus redes sociales.

La exhibición interactiva celebra el agua, el arte y la luz a lo largo del puerto histórico; el evento gratuito incluye también talleres, música en vivo, paseos en bicicleta comunitarios y mucho más.

Canalconvergence.com

Fuente y fotos: Visit Phoenix.