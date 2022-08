Arranca la pretemporada de la NFL en Arizona

Este 4 de agosto, Las Vegas Raiders y Jacksonville Jaguars abrieron la lista de encuentros, como parte de la semana de celebraciones por el ingreso de una nueva clase del "Hall of Fame" y a partir del pasado 11 de agosto, el calendario está completo para gozar 16 partidos de jueves a domingo, cerrando filas el 28 de agosto con el gran choque entre Pittsburgh Steelers y Detroit Lions.

Por tercera ocasión, el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals será sede del Super Bowl, ahora de la edición número 57, que se llevará a cabo el domingo 12 de febrero de 2023.

Antes, este mismo recinto vio consagrarse a los New York Giants sobre los New England Patriots en 2008 y más tarde, a los mismos Patriotas ganarles a los Seattle Seahawks en 2015.

Mientras la gran fiesta llega, la pretemporada que ya comienza este mes de agosto te espera con la algarabía que siempre resplandece en esta época.

De la casa

Los Arizona Cardinals abrirán la pretemporada este 12 de agosto contra los Bengals, campeones defensores de la AFC; igualmente, cerrarán la pretemporada el 27 de agosto contra los Titans; se espera que el juego contra éstos incluya prácticas conjuntas entre los equipos en Nashville, durante la semana previa.

El único juego en casa para los Cardenales será el 21 de agosto, cuando recibirán a los Baltimore Ravens; el equipo de Arizona abre la temporada regular en casa el 11 de septiembre, contra los Kansas City Chiefs.

Y eso solamente será el inicio de la fiesta para los apasionados del futbol americano, pues en febrero próximo Arizona se vestirá de Super Bowl que se jugará en uno de los mejores estadios del mundo, con una capacidad de 63 mil 400 a 73 mil espectadores.

Imponente

State Farm Stadium es considerado un ícono arquitectónico en la región; de hecho, sobresale como uno de los diez estadios deportivos más excepcionales del mundo, al combinar su techo retráctil con el terreno de juego cubierto con hierba natural.

Diseñado por el arquitecto neoyorquino Peter Eisenman en sociedad con HOK Sports y Hunt Construction Group, el lugar es ejemplo de ingeniería, tecnología y diseño innovadores.

Fue inaugurado el 1 de agosto de 2006 con el nombre de Cardinals Stadium, aunque en septiembre de ese mismo año la Universidad de Phoenix adquirió los derechos del nombre y se denominó Universityof Phoenix Stadium -hoy, State Farm Stadium-.

Además del Super Bowl, ha sido sede del BCS National Championship Game en 2011; del College Football Playoff National Championship en 2016; del Fiesta Bowl desde 2006; la Copa de Oro de la Concacaf en 2009, 2015 y 2019, así como la Copa América Centenario.

Más información: Azsuperbowl.com