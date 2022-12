Arizona Bowl 2023: más acción y adrenalina

Aprobado por la National Collegiate Athletic Association (NCAA), el juego tiene su sede en el Arizona Stadium en Tucson, y en él se enfrentan, preferentemente, equipos de la Mountain West Conference con la Mid-American Conference.

Esta edición 2022, celebrada el próximo 30 de diciembre, representa el séptimo año y a medida que continúa creciendo, la comunidad le ha brindado gran apoyo, consolidando este evento como una tradición de fin de año.

Tú puedes ser parte de la acción y vivir emocionantes momentos en el Arizona Bowl, donde cada año los fanáticos y entusiastas del futbol se unen para acompañar a los equipos elegibles para el tazón y ver quién ganará el campeonato.

Con el apoyo de patrocinadores, socios y organizaciones, Barstool Sports Arizona Bowl tiene un alto impacto económico en el Sur de Arizona; además, ahora que aparece en los servicios de transmisión de Barstool Sports, los seguidores de todo el país pueden vivir toda la emoción.

Mucha actividad

El Pep Rally te llenará de energía previo al juego magno; se llevará a cabo el 29 de diciembre y a través de las bandas de música, las porristas y las mascotas de ambas escuelas participantes te hará vibrar con el gran ambiente.

Justo el 30 de diciembre, el Barstool Sports Arizona Bowl Tailgate Festival será el lugar idóneo para estar antes del partido: habrá comida, cerveza, exhibición de autos y más, mientras un DJ acapara tus oídos con una mezcla de ritmos.

Puedes pasar también por la carpa de Barstool Sports para tomarte una foto con el preciado galardón por el que luchan los equipos: el trofeo del campeonato 2022 Barstool Sports Arizona Bowl; no te olvides de visitar Community Village, el corazón y el alma de lo que se trata este evento.

Recibe 2023 en la mejor fiesta de Año Nuevo en Tucson: la Fiesta del Taco Bell, con música en vivo durante toda la noche encabezada por Roger Clyne and the Peacemakers; si quieres una experiencia única ve a Silent Disco, presentado por First Interstate Bank.

Cuando el reloj marque las 00:00:00, un gran taco caerá para darle la bienvenida al cambio de año enmarcado por fuegos artificiales, gracias a Tucson Federal Credit Union.

Más información: Thearizonabowl.com