Analiza Nogales, Arizona reapertura gradual al público de instalaciones

NOGALES, Arizona (GH).- La ciudad de Nogales estudia una posible reapertura al público en general de los edificios públicos de la ciudad.



En un comunicado del Gobierno de la ciudad de Nogales, la determinación va en concordancia con la orientación emitida desde el Gobierno del Estado de Arizona sobre la reactivación de la economía del estado.

En un comunicado se detalló:

Los directores de departamentos de la ciudad han recibido instrucciones de comenzar a planificar una posible reapertura gradual’’.



Recomiendan

Mientras tanto recomiendan usar cubre-bocas cuando el distanciamiento social sea difícil de mantener y lavarse manos con agua y jabón, así como utilizar antibacterial.



Para niños menores de dos años no se recomienda usar cubre-boca, no tocarse la cara y no reutilizar los revestimientos faciales desechables.