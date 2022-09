Alerta: invasión de dinosaurios

Si en tu próxima visita al 'zoo' de pronto ves a una gigantesca bestia prehistórica, no temas: se trata de "Dinosaurs in the Desert", exhibición que vuelve después de cinco años para cautivar en su mejor momento; disfrútala a partir del 1 de octubre de este año y hasta el 30 de abril de 2023.

Por el costo ni te preocupes, ya que el paseo está incluido en la entrada general al Phoenix Zoo: ahí verás de cerca a todas las nuevas criaturas como el giganotosaurio, gato dientes de sable, escorpión de mar, pájaro del terror y muchos otros.

Tendrás acceso a recorrido autoguiado, una excavación interactiva de fósiles, una sesión de fotos con el tema de los dinosaurios y algunas otras actividades más; verás también al kentrosaurio, que permanece en el Bosque Encantado: mide seis pies de alto y lleva púas naranjas en la espalda.

Esta aventura presenta animatrónicos que se mueven y emiten sonidos, de modo que escucharás el estrepitoso rugido de un tiranosaurio rex o de cualquiera de los otros "animales" que te encontrarás en el paisaje.

Igualmente, puedes tomar fotografías con un parasaurolophus, que es un gran dinosaurio muy parecido a un reptil con un cuerno en forma de cresta; cuenta con que tendrás acceso a material educativo sobre cada especie.

Ubicado en 455 N. Galvin Parkway, el Zoológico de Phoenix es uno de los complejos de su tipo sin fines de lucro más grandes de los Estados Unidos y cuida a más de 3 mil animales: son casi 400 especies representadas, incluidas muchas que están amenazadas o en peligro de extinción.

Para más información, consulta su sitio web oficial y atrévete a viajar el pasado en familia a través de esta nueva exhibición.

