Alcalde de Nogales, Arizona, advierte de "escapadas" a playas de Sonora antes de cierre por Covid

Como una medida muy buena, fue calificado por el alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, el cierre fronterizo a cruces no esenciales anunciado por las autoridades estatales de Sonora.

El presidente enfatizó que los estados de Sonora y Arizona deben trabajar como uno mismo y que así como se hace en el tema económico deben trabajar juntos para resolver el problema de la pandemia.

“Qué bueno que lo están haciendo, es tiempo de pensar en la salud y el bienestar de las personas en lugar de economía, casi todo mundo con el que he hablado todos se sienten igual’’, comentó.

Riesgo de “escapadas’’

El alcalde resaltó que el 4 de julio es una fecha muy importante y como en Arizona los bares, eventos y centros de entretenimiento están cerrados, muy posiblemente muchos piensan viajar a lugares como las playas de Sonora.

Destacó que hubiera sido muy bueno que la medida hubiera iniciado desde este jueves o viernes en la mañana, ya que hasta este jueves trabajan oficinas, bancos y sitios de trabajo y muchos podrían “escaparse’’ desde antes para evitar ser devueltos.

“A la mejor mañana se pueden escapar, yo hubiera puesto desde mañana en la mañana o desde ahora (jueves), pero no sabes a la mejor la gente la piensa, para qué vamos’’, opinó el alcalde Garino.

“Acuérdate que aquí se cerraron la mayoría de eventos de 4 de julio , los eventos grandísimos, ni en Tucson, los cohetes que tienen en A Mountain cancelaron, cancelamos hasta desfiles.

“La mayoría de las personas van a decir vamos a Guaymas, Peñasco es donde pueden ir muchas personas posiblemente positivos y se me hace que fue bien la medida de la gobernadora de cierre’’, agregó.

Se está viendo que la causa del problema es que los jóvenes no están obedeciendo las reglas, destacó, y están saliendo positivos pero como tienen más chanza que no tengan síntomas no se detectan a tiempo.