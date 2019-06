Adultos mayores le temen a indigentes por quemas

HERMOSILLO, Sonora.- En la colonia Lomas de Madrid, mujeres de la tercera edad viven preocupadas de que ocurra un incendio, debido a que varias casas y locales abandonados se han convertido en hogar de grupos de indigentes, quienes queman basura en estos lugares.



María Alcaraz, de 61 años, manifestó que en la calle Villa Hidalgo entre Arizona y América hay locales abandonados desde hace 15 años, donde hay quema de llantas y cables en la banqueta.



"Ahí queman basura y todo eso, ahí esta la pared quemada, cuando queman más es en el invierno porque es cuando acarrean llantas", relató, "no es (lugar) violento ni nada pero es un foco de infección", afirmó la mujer.



Explicó que antes los propietarios vigilaban los departamentos y colocaron rejas para proteger los locales, debido a que todo estaba invadido, pero ya tienen cerca de un año que no acuden al sitio.Socorro Amavizca, de 69 años, otra de las vecinas, dijo que hay noches en que no se soportan los olores fétidos de los locales abandonados, y se resguarda dentro de su casa.



Agregó que hay otros lotes sobre la misma calle Villa Hidalgo entre Arizona y América que también son un nido de malvivientes, expuso, como es el caso de un terreno baldío que tiene abandonado cerca de 20 años, donde hasta construyeron una barda de adobe.



La residente dijo sentir temor del grupo de personas sin hogar que habitan en el terreno, ya que hay niñas de 9 a 12 años de edad que se quedan solas debido a que sus padres trabajan.



Hasta el momento, agregó, los residentes se han apoyado con perros para proteger sus viviendas, así como se han cuidado entre ellos en los últimos años.



Piden a la Policía una mayor vigilancia en este sector.