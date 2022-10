Actividades de temporada: ‘In love with fall’

Lil Nas X

El rapero, compositor, cantante y una de las figuras más importantes de la cultura ‘queer’ presentará parte de su trabajo musical como parte de su “Long Live Montero Tour”; disfruta al máximo al ritmo de “Call Me By Your Name”.

21 de octubre

Arizona Financial Theatre

Phoenix

Longlivemontero.com

The Rocky Horror Picture Show

El musical de culto más loco y divertido vuelve a Arizona para divertir a los asistentes con esta puesta en escena que tiene estilo de una película de ciencia ficción y ritmo de rock and roll; una experiencia ideal para esta temporada.

22 de octubre

The Orpheum Theater

Flafstaff

Orpheumflagstaff.com

Ofrenda, a Día de los Muertos Celebration

La víspera de una de las festividades más importantes de México se celebrará rindiendo tributo a la música tradicional y danza mexicana; este año harán un homenaje a Juan Gabriel, Selena, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez.

29 de octubre

The Vista Center for the Arts

Surprise

Thevistaaz.com

Fright Night

Prepárate para ver tus pesadillas convertidas en realidad en los pasillos del tren de Verde Canyon: un grupo inusual de tripulantes ofrecerá servicios pero ten cuidado, porque tienen problemas de ira y habrá payasos malditos.

31 de octubre

Verde Canyon Railroad

Clarkdale

Verdecanyonrr.com

Jaripeo sin Fronteras

La gira de la dinastía Aguilar presenta parte de la música que han compuesto juntos además de sus proyectos como solistas, mientras en el escenario hay una fiesta enrome con caballos que bailan al son del mariachi y la banda.

04 de noviembre

Desert Diamond Arena

Glendale

Desertdiamondarena.com

Annual AZ Barrels, Bottles & Brews

La reunión de productores vinícolas, cerveceros y de bebidas espirituosas estatales tendrá lugar por tercer año consecutivo: asiste y prueba las creaciones que los han hecho acreedores de premios y del reconocimiento del público.

12 de noviembre

Salt River Fields at Talking Stick

Scottsdale

Azbottlesandbrews.com