24 horas en bici

Este próximo 18 de febrero, Visit Tucson invita a asistir a 24 Hours in the Old Pueblo: un recorrido de pista única en bicicleta de montaña por el Desierto de Sonora, acompañado de otros ciclistas igual de entusiastas al ritmo que marque el DJ en una popular estación de radio comunitaria.

2022 marca el aniversario número 22 de esta divertida actividad deportiva presentada por Tucson Medical Center y organizada por Epic Rides, donde se involucran además diversos voluntarios y patrocinadores para hacerlo posible, en coincidencia con el Día del Presidente.

Fundado en 1999, Epic Rides ha cobrado fama a nivel mundial por producir eventos que celebran los múltiples aspectos del ciclismo de montaña; otras ediciones incluyen Tour of the White Mountains, Whiskey Off-Road, Grand Junction Off-Road, Carson City Off-Road y Trails Off-Road.

Más información: Visittucson.org