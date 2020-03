Enfermedades raras: Cuando la única medicina es una red de ayuda

HERMOSILLO, Sonora.- Tenía 4 años cuando por fin le dieron el diagnóstico: Enfermedad de Gaucher. En ese entonces no había tratamiento en México, y para sus papás sólo hubo una recomendación: “Denle calidad de vida porque se va a morir”.

Paulina Peña Aragón recuerda que sus papás no tenían ningún apoyo, no hubo sicólogo o trabajador social que los ayudara a entender y sobrellevar la situación. Desde entonces ella y su familia luchan por abrir el camino de las enfermedades raras en México.

“Obviamente mis papás se derrumbaron. Mi idea es que ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas, que la gente no se sienta tan sola como mi familia en ese momento se sintió de sola”, señala.

Hoy, Paulina es sicóloga de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (Femexer), organismo que fundó junto a sus padres y su hermano, quien también es afectado por el mismo padecimiento.

El primer gran logro fue cuando Paulina tenía 11 años y finalmente consiguieron traer a México el medicamento para la enfermedad de Gaucher. Antes de eso, había pasado toda su vida sin el fármaco específico.

En el País no existe un registro fidedigno de pacientes con enfermedades raras. Pero gracias a las estadísticas de la Femexer se sabe que hay al menos 300 trastornos detectados y que el tiempo de diagnóstico promedio es de dos años y medio.

“Es como la selva” , explica, “vas abriendo camino con tu machete, y es como mostrarle a la gente ese caminito. No podemos agarrar de la manita a cientos de personas y llevarlas a donde les corresponde, pero sí podemos mostrarles por dónde ya hemos caminado, cuáles puertas hay que tocar, cuáles derechos deben exigir”.

HAY SENTIMIENTO DE CULPA

“Generalmente, no se piensa, no se conoce. Al no conocerse, lo que no conoces, lo que no ves, no lo vas a pensar”, dice Angélica Valdez Haro, genetista del Hospital Infantil del Estado de Sonora.

Menciona que llegar al diagnóstico preciso requiere de mucha paciencia por parte de los padres, pues suele ser un proceso largo y difícil, como también es complicado una vez que se tiene el nombre de la enfermedad.

Esto último, agrega, porque recibir el diagnóstico generalmente va acompañado por sentimientos de culpa. Sin embargo, las enfermedades raras tienen origen genético en 80% de los casos, es decir, no tienen relación con lo que los papás hagan o dejen de hacer con un hijo.

“Es una reacción común en los padres el ‘oye, yo puedo tener un hijo sano, ¿por qué no?, ¿qué pasó?’, y explicamos que es algo que pasa, tenemos procesos mutacionales, es común en el ser humano”, indica la experta.

En el caso de la Secretaría de Salud, el tamiz que se realiza a todos los recién nacidos sirve para detectar seis enfermedades raras, comenta Valdez Haro, entre ellas la fibrosis quística y la deficiencia de glucosa 6 fosfato.

“NO SABER ES LO PEOR”

Paola Posada tuvo que esperar cuatro años y realizarle varios estudios a su hijo José Alán –en México y en Estados Unidos– para ponerle nombre a la enfermedad del niño. O como ella dice, para darle su regalo de vida.

Tener el diagnóstico fue un alivio, asegura, pues aunque se trata de una enfermedad que sólo padecen unas 70 personas en el mundo, “no saber qué tiene tu hijo es lo peor para un papá”.

Por su experiencia, Paola entiende que para llegar a ese ansiado diagnóstico se requiere cierto soporte económico, porque los estudios son caros y a veces no basta con uno solo.

“Unos diez médicos sí vimos, y en estudios puedo decir que se me fueron acumulando y fue un costo de casi 100 mil pesos”, señala.

Hace poco más de un año, Paola se asoció con algunos de los médicos especialistas que conoció durante el proceso, y juntos formaron la Fundación Peculiares y Extraordinarios A.C.

El nombre no es una casualidad. De lo que se trata es de apoyar precisamente a pacientes con esas características: Peculiares y extraordinarios, afectados por alguna enfermedad rara.

Así nació”, explica Posada, “a raíz de la necesidad de que muchos niños aquí en el Estado no cuentan con este tipo de ayuda, sabemos que el dinero no alcanza, y es un apoyo que quisimos dar a las familias que no tienen los recursos”.

LAS REDES DE APOYO

Cuando se trata de una enfermedad rara, la primera barrera que hay que romper es la del diagnóstico, afirma Paola Medina Luna, genetista e integrante de Peculiares y Extraordinarios.

“Hay pacientes que les lleva hasta 15 años encontrar un diagnóstico. Queremos acortar esos tiempos”, resalta la experta.

Pero si 15 años de espera pueden parecer muchos, hay casos aún más extremos. Carolina Galaz, también especialista en Genética, refiere que hace poco se diagnosticó a una joven de 28 años con una enfermedad llamada ataxia cerebelosa episódica.

Antes de eso, la mujer sufrió durante toda su vida episodios de migraña, mareos y temor a caminar sin agarrarse de alguien. Sus papás la llevaron con sicólogos y siquiatras porque pensaban que su problema era mental.

Ponerle nombre a su enfermedad se tradujo en un llanto de emoción para la paciente, recuerda Galaz: “Aunque no es algo que sean buenas noticias, el ya tener un diagnóstico te da mucha paz emocional por tener respuestas”.

La joven empezó a tomar los fármacos indicados para su padecimiento y su calidad de vida mejoró de forma notable. También, como es común en las personas con alguna condición especial, encontró redes de apoyo en Facebook de pacientes con el mismo problema.

Ese mismo sentimiento lo entiende Paola Posada, quien desde que supo qué es lo que tiene su hijo José Alán buscó ponerse en contacto con otros padres en esa situación. Actualmente está en contacto con una familia de Israel.

“Imagínate tener contacto y decirle ‘oye, yo también tengo un hijo como tú’. Es hasta emoción. Eso para mí fue clave, para poder estar más tranquila como mamá, de saber que hay alguien más en el mundo que está pasando por lo mismo que tú”, puntualiza Paola.

VISIÓN MULTIDISCIPLINARIA

“Este grupo de enfermedades de distinto diagnóstico evidentemente son un vía crucis para la familia, porque es algo que no se esperan, que no tenían en mente”, considera la hematóloga pediatra Adela López.

Encontrar el diagnóstico significa un alivio no sólo para el paciente y su familia, añade, sino también para ellos como médicos, porque les permite buscar tratamientos específicos y fármacos novedosos.

Para esto último es esencial contar con un equipo multidisciplinario, explica el neurólogo Alejandro Durán, pues eso garantiza tener más ojos y miradas distintas sobre el mismo signo o síntoma.

“El objetivo de la Fundación es juntar muchas disciplinas para el beneficio de un paciente y tratar de llegar a su diagnóstico y difundir la información”, agrega Durán.

Por ello, en Peculiares y Extraordinarios se involucra el trabajo de especialistas de diversas áreas, incluso de la Nutrición, debido a que en una enfermedad rara prácticamente todas las áreas son importantes.

“Frecuentemente van a requerir alguna dieta especial, ya sea por patologías secundarias a ese diagnóstico de base como la epilepsia, la utilización de dietas para el control de crisis convulsivas”, indica Ana Ochoa, experta en Nutrición en pacientes pediátricos.



“PIONERA SERÉ”

Por su difícil diagnóstico, la falta de tratamientos específicos y la poca atención que reciben, las enfermedades raras también son conocidas con frecuencia como enfermedades huérfanas.

Esfuerzos como la Femexer o Peculiares y Extraordinarios buscan cambiar esta visión y que las autoridades volteen a ver el tema, aunque señalan que el camino es difícil.

“Estamos hablando de que hace unos diez años no se hablaba de esto, ni sabíamos que podíamos hacer, por ejemplo, estudios de genética molecular aquí en Hermosillo”, opina Giussepe Pérez Moya, pediatra de Peculiares y Extraordinarios.

No solamente los médicos deben abrirse a conocer más sobre el tema, agrega Pérez Moya, sino también la sociedad en general debe ser consciente de ello.

Paola Posada, presidenta de la Fundación y madre de José Alán, complementa que los papás son los principales impulsores de que se investigue más acerca de las enfermedades raras especialmente cuando, como en su caso, la información disponible es muy poca.

Dice: "A lo mejor a mi hijo no le toca una cura o un medicamento que le ayude, pero pionera seré. Esa es mi responsabilidad como mamá de un niño especial, poder ayudar a otras mamás".