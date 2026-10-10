Torneo Navideño de Basquetbol EL IMPARCIAL 2026 iniciará el 19 de noviembre

Las acciones volverán a las duelas hermosillenses del 19 de noviembre al 6 de diciembre.

La edición número 39 de este evento contará con participación de universidades y padres de familia

Con 18 días de actividad y la implementación de nuevas categorías, la edición número 39 del Torneo Navideño de Basquetbol EL IMPARCIAL inundará la ciudad del deporte ráfaga a partir del próximo jueves 19 de noviembre en seis gimnasios de Hermosillo.

El evento pretende reunir una vez más a los mejores talentos de esta disciplina en Sonora, aunque ahora de manera dividida entre los clubes y las instituciones educativas, además de la implementación de categorías para Universitarios y Padres de Familia.

Será del 19 al 22 de noviembre cuando las academias y clubes entrarán en acción; mientras que los equipos escolares verán actividad del 23 de noviembre al 3 de diciembre, incluyendo el torneo de papás y mamás.

Teniendo como sede principal a la Arena Sonora, otros gimnasios confirmados para este año son el Pabellón de Pelota de la Unidad Deportiva Noroeste, SMC Sport Center, Sergio Maldonado Cota (Unidad Nacameri), Juan Francisco “Gallo” Estrada y la UVM.

En esta ocasión, las competencias de Baile y Porristas se presentarán los días 5 y 6 de diciembre, respectivamente, en la Arena Sonora, dando cierre al tradicional evento con música y espectáculo.

Tanto para clubes como escuelas, las categorías contempladas son: Kinder (2021-22), Micro (2019-20), Mini Infantil (2017-18), Infantil (2015-16), Secundaria (2013-14), Secundaria-Preparatoria (2011-12) y Preparatoria (2009-10).

Para las Universidades la edad límite será de 23 años y 11 meses, mientras que los Padres de Familia podrán participar con edad libre, siempre y cuando pertenezcan a la Liga de Papás de Escuelas Particulares de Hermosillo.

El costo de inscripción por equipo será de manera gradual; Kinder (3,000 pesos), Primarias (3,250), Secundarias (3,500), Universidades (4,500) y Papás (4,500). Lo anterior incluye el arbitraje de los partidos.

Los equipos interesados deberán mandar su solicitud a más tardar el 10 de noviembre. La documentación completa para revisión tendrá como fecha límite el día 13 del mismo mes.

Cada plantel deberá estar conformado por un mínimo de 7 y un máximo de 12 jugadores, además de un entrenador y un asistente. Cada jugador deberá representar a la institución en la que estudia y solo en un categoría, aunque también podrán participar de manera independiente en el torneo para clubes y academias, si así lo desean.

Para mayor información, comunicarse con Luis Leyva al teléfono 662 276 0609.