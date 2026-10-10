Sonora registra un crecimiento manufacturero de 5.7% y se ubica en tercer lugar nacional, una posición que mide el avance del sector

La manufactura forma parte de las actividades productivas de Sonora, junto con la minería, el campo y los servicios. FOTO: BANCO DIGITAL

El resultado corresponde a junio de 2026; Durazo plantea fortalecer la inversión para traducir el crecimiento industrial en empleos y oportunidades para las familias.

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora registró un crecimiento anual de 5.7% en las industrias manufactureras durante junio de 2026, con lo que se ubicó en el tercer lugar nacional entre las entidades con mayor incremento en esta actividad, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La posición corresponde al crecimiento del sector frente al mismo mes del año anterior. El mandatario destacó la importancia de mantener condiciones favorables para la inversión y el desarrollo de las empresas, con el propósito de que la actividad industrial se traduzca en empleos y mayores oportunidades para las familias sonorenses.

QUÉ MIDE EL CRECIMIENTO MANUFACTURERO DE SONORA

De acuerdo con la información presentada por el gobernador, el resultado proviene del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Inegi, este indicador permite dar seguimiento mensual a las actividades industriales de los estados, entre ellas las industrias manufactureras.

El dato reportado para Sonora se interpreta de la siguiente manera:

Crecimiento de 5.7%: compara la actividad manufacturera de junio de 2026 con la de junio de 2025.

compara la actividad manufacturera de junio de 2026 con la de junio de 2025. Tercer lugar nacional: corresponde al incremento del sector entre las entidades federativas, no al tamaño total de su producción.

corresponde al incremento del sector entre las entidades federativas, no al tamaño total de su producción. Periodo de referencia: el resultado describe el desempeño de junio, no el acumulado de todo el año.

La manufactura forma parte de las actividades productivas vinculadas con la economía de Sonora, junto con sectores como la minería, el campo, la logística y los servicios.

Alfonso Durazo Montaño destacó el avance de la industria manufacturera de Sonora durante junio de 2026. FOTOS: ESPECIAL





DURAZO BUSCA TRADUCIR EL AVANCE INDUSTRIAL EN EMPLEOS

El mandatario estatal subrayó la importancia de ampliar las inversiones y fortalecer el desarrollo de las empresas, a fin de que el crecimiento industrial genere beneficios directos para la población.

“Fortalecer las condiciones para la inversión y el crecimiento de las empresas es una prioridad para este Gobierno, con el propósito de traducir la actividad industrial en empleos y mayores oportunidades para las familias sonorenses”, apuntó Durazo Montaño.

La información difundida no precisa una cantidad de empleos generados ni un monto de inversión asociado al incremento de junio. La creación de oportunidades laborales fue planteada como el objetivo de fortalecer la actividad industrial.

El gobernador Alfonso Durazo destacó la importancia de fortalecer la inversión y el desarrollo de las empresas en Sonora. FOTO: ESPECIAL

SETUR PROMUEVE LA INVERSIÓN Y LA COMPETITIVIDAD EN SONORA

El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, destacó que el avance registrado por las manufacturas confirma la importancia de seguir promoviendo la competitividad de Sonora, mediante el trabajo coordinado con el sector empresarial y el fortalecimiento de las capacidades productivas de la entidad.

A través de la Secretaría de Economía y Turismo (Setur), el Gobierno de Sonora continúa desarrollando acciones de promoción económica y vinculación con las empresas, con el objetivo de consolidar al estado como un destino competitivo y atractivo para la inversión.