Culmina mega jornada de búsqueda en presa Comaquito de Ímuris

Más de 100 madres buscadoras participaron en la jornada realizada en la presa Comaquito, en Ímuris, para localizar a personas desaparecidas.

Más de 100 madres buscadoras participaron en los recorridos, pero las condiciones del embalse impidieron revisar algunos puntos señalados de manera anónima; colectivos solicitarán equipo especializado para una nueva jornada

Más de 100 madres buscadoras participaron hoy en la mega jornada de búsqueda en la presa el Comaquito ubicada a 27 kilómetros al oriente del municipio de Ímuris, donde se había notificado que se encontraban más de 100 personas desaparecidas en dentro de la presa.

Debido a la gran extensión de la presa, el difícil acceso y el incremento del nivel del agua por las recientes lluvias, el equipo de busos de la estación de bomberos de Hermosillo, no logró encontrar cuerpos durante los recorridos realizados al poniente del lago, justamente a un costado de la ruta por la que pasará la nueva vía ferroviaria que conecta Ímuris y Nogales.

Colectivos de búsqueda solicitarán equipo especializado para retomar los trabajos en la presa Comaquito, donde se reportó la posible presencia de personas desaparecidas.

El gran número de buscadoras en esta ocasión poco pudo hacer, ya que se limitaron a observar el trabajo que realizaron cuatro busos hermosillenses, quienes emplearon la tecnología como drones y un escaner de agua, sin embargo, no lograron obtener positivos.

Las buscadoras por su parte realizaron recorridos a los alrededores del lago, sin embargo, los reportes anónimos que recibieron los colectivos, indicaban que todas las personas se encontraban dentro del agua.

Por su parte, Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, líder del colectivo Buscando Corazones de Nogales, dijo que no fue posible que los buzos de Hermosillo llegaran hasta uno de los puntos fr referencia que recibieron de manera anónima.

“Algunos de los anónimos apuntaban a una zona especifica, debajo de unos pilares, sin embargo, los buzos no pudieron llegar al lugar porque habia maquinaria en el sitio que los podía poner en riesgo, por lo que fue imposible registrar esa zona.

Las condiciones del embalse y la profundidad del agua impidieron revisar algunos puntos señalados por reportes anónimos.

“Otro de los puntos que nos marcaron los anónimos es muy profundo, por lo tanto, se solicitó un equipo especializado para hacer las búsquedas en esos lugares, lo cual, ya lo hablamos con la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes nos ayudarán a conseguir lo necesario”, comentó Ayala Ortiz.

Cabe señalar que según los informes con los que cuentan los colectivos, en lo profundo de la presa el Comaquito se encuentran por lo menos 100 personas desaparecidas, por lo que se reprogramará una segunda jornada con equipamiento más especializado.