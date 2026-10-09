Reportan dos heridos por choque de dos motos con una camioneta en Empalme

En menos de una semana han muerto cuatro jóvenes en accidentes en moto, dos en Etchojoa y dos en Navojoa. FOTO: BANCO DIGITAL

Elementos de Seguridad Pública y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia.

SONORA. — Un choque tipo carambola entre dos motocicletas y una camioneta pick-up dejó a dos jóvenes lesionados, un hombre y una mujer, alrededor de las 12:30 horas de este día, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y avenida Moctezuma, en la colonia Moderna.

Los jóvenes viajaban en una de las motocicletas cuando se produjo el impacto con otro vehículo de dos ruedas y, posteriormente, con la camioneta.

Tras el accidente, elementos de Seguridad Pública y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia. La joven lesionada fue trasladada a un hospital a bordo de una patrulla. El reporte también señala que se intentó solicitar apoyo de la Cruz Roja, pero presuntamente no hubo respuesta al llamar al número de emergencias 911.

¿Dónde y a qué hora ocurrió el accidente?

La carambola se registró aproximadamente a las 12:30 horas, en el cruce de Miguel Hidalgo y avenida Moctezuma, en la colonia Moderna.

En el percance estuvieron involucrados tres vehículos:

Dos motocicletas.

Una camioneta tipo pick-up.

Según la información reportada, los dos jóvenes lesionados viajaban juntos en una de las motocicletas. Primero chocaron contra la otra unidad de dos ruedas y después impactaron contra la camioneta.

Hasta el momento, la información disponible no precisa qué provocó el accidente ni quién conducía los vehículos involucrados.

¿Qué pasó con los dos jóvenes lesionados?

El choque dejó heridos a un hombre y una mujer que viajaban en la misma motocicleta.

La joven fue trasladada a un hospital en una patrulla, mientras que el reporte no especifica cómo fue atendido o trasladado el otro lesionado ni cuál es el estado de salud de ambos.

Tampoco se han proporcionado datos sobre sus identidades o la gravedad de las lesiones.

¿Quiénes acudieron a atender la emergencia?

Después del percance, elementos de Seguridad Pública y Bomberos Voluntarios llegaron al sitio para atender la situación.

De acuerdo con el reporte enviado a Radar Sonora, también se buscó la intervención de la Cruz Roja para brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, la persona que reportó los hechos señaló que no obtuvo respuesta al comunicarse con el 911.

¿Qué se sabe sobre las causas del choque?

Por ahora, no se han dado a conocer las causas del accidente ni se ha informado sobre posibles responsabilidades de los conductores.

p, y que dos jóvenes resultaron lesionados.

Se espera que las autoridades correspondientes puedan determinar cómo ocurrió el choque y aportar información sobre las condiciones en las que se produjo.