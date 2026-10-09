La inflación baja en Sonora, pero la despensa sigue bajo presión por aumentos en cebolla, limón y calabacita

Las hortalizas frescas estuvieron entre los productos que presionaron la inflación en Sonora. FOTO: BANCO DIGITAL GH

El cierre de septiembre muestra una moderación en el indicador general, mientras alimentos frescos, electricidad y ropa registran incrementos.

HERMOSILLO, Sonora.- La inflación anual en Sonora bajó a 3.56% en septiembre, desde el 3.62% registrado en agosto, pero los aumentos en alimentos como cebolla, limón y calabacita mantuvieron presión sobre el gasto de los hogares. La electricidad y otros rubros de consumo también registraron incrementos.

Aunque el indicador estatal disminuyó por segundo mes consecutivo, permaneció por encima del 3.45% nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La diferencia fue de 0.11 puntos porcentuales y, de acuerdo con el economista Luis Núñez Noriega, no representa una situación de alarma.

¿POR QUÉ BAJA LA INFLACIÓN Y LA DESPENSA SIGUE COSTANDO MÁS?

Una reducción en la inflación anual significa que el aumento promedio de los precios es menor que el registrado en la medición anterior. No implica que todos los productos hayan bajado de precio.

En Sonora, el indicador general se moderó al cierre de septiembre, pero algunos alimentos frescos presentaron incrementos superiores a ese promedio. Por eso, la compra de determinados productos puede seguir requiriendo más dinero, aun cuando la inflación disminuya.

Este comportamiento ya se observaba en la primera quincena de septiembre, cuando la inflación estatal fue de 3.60% y varias hortalizas registraron aumentos. El cierre mensual actualiza el panorama con una tasa de 3.56%.

ALIMENTOS, ELECTRICIDAD Y ROPA PRESIONAN EL GASTO EN SONORA

De acuerdo con los datos del INPC recabados para el reporte, entre los incrementos registrados al cierre de septiembre destacan:

Cebolla: 87.65%.

87.65%. Calabacita: 15.57%.

15.57%. Electricidad: 4.04%.

4.04%. Ropa, calzado y accesorios: 4.86%.

4.86%. Educación y esparcimiento: 2.86%.

El limón también se ubicó entre los alimentos que aumentaron de precio.

Núñez Noriega señaló que las principales presiones se encuentran en los alimentos frescos, aunque otros gastos del hogar también presentan alzas.

La principal presión está en alimentos frescos. La cebolla registra un fuerte incremento de 87.65% y el limón de 22.28%, mientras otros productos agrícolas también mantienen precios elevados. A ello se suman aumentos de 3% en vivienda y 4.86% en ropa, calzado y accesorios”, externó.

SONORA REDUCE SU DIFERENCIA CON LA INFLACIÓN NACIONAL

En agosto, la inflación anual de Sonora fue de 3.62%, frente al 3.26% nacional. La diferencia entre ambos indicadores era de 0.36 puntos porcentuales.

Para septiembre, esa distancia se redujo a 0.11 puntos porcentuales: el indicador estatal descendió a 3.56%, mientras el nacional aumentó a 3.45%.

Sonora continúa por encima del promedio del País, pero la separación entre ambas tasas es menor que un mes antes.

ASÍ SE HA COMPORTADO LA INFLACIÓN EN SONORA

La inflación anual del Estado inició 2026 en 2.80% y alcanzó su nivel más alto del periodo reportado en marzo, con 3.86%.

Su comportamiento de enero a septiembre fue el siguiente:

Enero: 2.80%.

2.80%. Febrero: 3.20%.

3.20%. Marzo: 3.86%.

3.86%. Abril: 3.66%.

3.66%. Mayo: 3.67%.

3.67%. Junio: 3.59%.

3.59%. Julio: 3.66%.

3.66%. Agosto: 3.62%.

3.62%. Septiembre: 3.56%.

Después del aumento de julio, el indicador registró dos descensos consecutivos. Sin embargo, el cierre de septiembre todavía se encuentra por encima del nivel con el que comenzó el año.

¿QUÉ PANORAMA OBSERVA EL ECONOMISTA?

Núñez Noriega consideró que el panorama general es moderadamente optimista, porque la inflación permanece en niveles relativamente bajos y las presiones se concentran en determinados productos.

Su valoración distingue entre el comportamiento general de los precios y las alzas que presentan algunos alimentos y gastos del hogar. Estas diferencias explican por qué la moderación del indicador no se refleja de la misma manera en todas las compras.