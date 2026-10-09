Celebrarán décimo sexta edición del Maratón San Carlos-Guaymas

La carrera tiene como causa ambiental la conservación de la tortuga marina.

La carrera tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre y será dedicada a Abraham Mendívil Ruiz

El Maratón San Carlos-Guaymas anunció la convocatoria oficial para su décimo sexta edición, la cual se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre y será dedicada a Abraham Mendívil Ruiz.

En esta edición, los participantes podrán contribuir a la labor del Centro de Rescate, Rehabilitación de Fauna Silvestre de San Carlos A.C., mediante una iniciativa que busca dar visibilidad a la conservación de la tortuga marina.

La competencia es considerada una de las carreras de mayor tradición en Sonora y un referente para el desarrollo de las carreras pedestres en la entidad. Históricamente ha reunido una importante participación de corredores en la distancia de medio maratón, a la que este año se suma la prueba de 42 kilómetros.

El programa contempla tres distancias: 6.5 kilómetros, con salida en el Delfinario Sonora; medio maratón (21 km) y maratón (42 km). Estas dos últimas pruebas comenzarán a la altura del Hotel Sawari, en San Carlos, y concluirán en el Hotel Playa de Cortés, en Miramar.

La carrera convoca a atletas de Sonora, otras entidades de México y estados vecinos de Estados Unidos, cuya participación contribuye al turismo deportivo y a la actividad económica de la región.

Las inscripciones están disponibles en www.trizon.mx y mediante WhatsApp al 662 182 0506. Los costos por participación son de 400 pesos para los 6.5K, 450 para 21K y 500 para el maratón.

Como parte del compromiso ambiental, las playeras y medallas de esta edición estarán inspiradas en las tortugas marinas.