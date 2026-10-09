Agricultura y servicios encabezan el crecimiento del empleo formal en Sonora, mientras Hermosillo concentra la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza registraron un aumento conjunto de 3 mil 656 empleos formales en septiembre. FOTO ILUSTRATIVA: BANCO DIGITAL

El balance de septiembre muestra avances en las actividades agropecuarias y los servicios para empresas, personas y el hogar; la capital aportó seis de cada diez plazas adicionales.

HERMOSILLO, Sonora.- Las actividades agropecuarias y los servicios para empresas, personas y el hogar encabezaron el aumento del empleo formal en Sonora durante septiembre de 2026, cuando el estado sumó 5 mil 315 puestos de trabajo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dadas a conocer por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Hermosillo concentró 3 mil 282 de los puestos adicionales, equivalentes al 61.7% del incremento estatal. Con este resultado, Sonora cerró el mes con 649 mil 955 trabajadores asegurados, mientras que la capital alcanzó 271 mil 535.

QUÉ ACTIVIDADES SUMARON MÁS EMPLEOS FORMALES EN SONORA

El gobernador detalló que el grupo de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza encabezó el crecimiento por actividad económica, con 3 mil 656 empleos adicionales y un aumento mensual de 7.5%.

En segundo lugar se ubicaron los servicios para empresas, personas y el hogar, que incorporaron 2 mil 312 plazas laborales, equivalentes a un crecimiento de 2.2%.

Los aumentos de estas dos actividades corresponden a resultados sectoriales. El saldo estatal de 5 mil 315 puestos incorpora las variaciones del conjunto de las actividades económicas, por lo que no equivale únicamente a la suma de los sectores que crecieron.

CUÁNTO CRECIÓ EL EMPLEO FORMAL EN SONORA

El número de trabajadores asegurados en el estado pasó de 644 mil 640 en agosto a 649 mil 955 en septiembre, lo que representa un crecimiento mensual de 0.8%.

Durazo señaló que este resultado ubicó a Sonora en:

El lugar once nacional por incremento del empleo formal.

por incremento del empleo formal. El tercer lugar entre las entidades fronterizas con mayor aumento.

El balance corresponde al cambio entre agosto y septiembre. Los 5 mil 315 puestos adicionales son el incremento mensual reportado, mientras que los 649 mil 955 trabajadores asegurados representan el total al cierre del periodo.

HERMOSILLO CONCENTRA LA MAYOR PARTE DEL INCREMENTO ESTATAL

La capital sonorense pasó de 268 mil 253 trabajadores asegurados en agosto a 271 mil 535 en septiembre, un aumento mensual de 1.2%.

Los 3 mil 282 puestos adicionales de Hermosillo representan aproximadamente seis de cada diez empleos del incremento estatal. Esta proporción se obtiene al comparar el aumento de la capital con los 5 mil 315 puestos registrados en Sonora.

El porcentaje describe la participación de Hermosillo en el crecimiento de ese mes; no corresponde a su participación en el total de empleos del estado.

Como antecedente, la capital había acumulado 11 mil 644 nuevos empleos formales entre enero y agosto de 2026, según cifras difundidas por la Agencia Municipal de Desarrollo Económico.

QUÉ PLANTEA EL GOBIERNO DE SONORA PARA EL EMPLEO

Durazo afirmó que su administración mantendrá la coordinación con los sectores productivos para incentivar la inversión, elevar la competitividad y generar oportunidades de empleo formal en las distintas regiones de Sonora.

Estos resultados reflejan la importancia de continuar generando condiciones que favorezcan la inversión, el desarrollo de las empresas y la creación de empleos formales.

“Nuestro compromiso es seguir impulsando una economía que genere oportunidades de bienestar para las familias sonorenses”, expresó el Gobernador.

Alfonso Durazo dio a conocer el balance del empleo formal en Sonora, que cerró septiembre con 649 mil 955 trabajadores asegurados. FOTO: ESPECIAL





CÓMO SE COMPARA SONORA CON EL RESULTADO NACIONAL

En México, el registro alcanzó 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo al cierre de septiembre, el nivel más alto desde que se tiene registro, según el reporte mensual del IMSS.

Durante el mes se incorporaron 128 mil 803 puestos, equivalentes a un aumento de 0.6%. En la comparación anual, el crecimiento nacional fue de 1.6%.

Al comparar únicamente las variaciones mensuales, Sonora avanzó 0.8% y Hermosillo 1.2%, frente al 0.6% nacional.