Mientras la venta de autos nuevos cae 6.6% en Hermosillo, 14 marcas logran vender más y alcanzan crecimientos de hasta 88%

Las agencias de Hermosillo vendieron mil 434 vehículos nuevos durante septiembre de 2026, según la AMDA. FOTO ILUSTRATIVA: BANCO DIGITAL GH

Las marcas con resultados positivos avanzaron pese a un septiembre que la AMDA describió como difícil para el sector en la capital sonorense.

HERMOSILLO, Sonora.— La venta de autos nuevos en Hermosillo disminuyó 6.6% durante septiembre de 2026, al comercializarse mil 434 unidades frente a las mil 536 del mismo mes de 2025, informó Jesús Ramón Martínez, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Aunque el mercado automotor de la capital sonorense cerró con 102 vehículos menos vendidos, el resultado no fue negativo para todas las marcas: de las 33 que presentaron sus informes, 14 registraron crecimientos de entre 3.8% y 88%, señaló.

¿CÓMO CAMBIÓ LA VENTA DE AUTOS NUEVOS EN HERMOSILLO?

Martínez explicó que el resultado de septiembre mantuvo la tendencia complicada que enfrenta el sector durante este año, aunque el comportamiento fue distinto entre las marcas que se distribuyen en la ciudad.

Es la tendencia, es un mes (septiembre) muy difícil, claro que no todas las marcas tienen este problema”, subrayó.

El comparativo de ventas corresponde al mismo mes de ambos años:

Septiembre de 2025: mil 536 vehículos nuevos.

mil 536 vehículos nuevos. Septiembre de 2026: mil 434 vehículos nuevos.

mil 434 vehículos nuevos. Diferencia: 102 unidades menos.

102 unidades menos. Disminución reportada por la AMDA: 6.6%.

14 MARCAS AUMENTARON SUS VENTAS Y 17 AGENCIAS REGISTRARON BAJAS

El director de la AMDA indicó que catorce de las 33 marcas que entregaron sus reportes aumentaron sus ventas entre 3.8% y 88%.

Por otra parte, en 17 agencias se registraron disminuciones de entre 3.3% y 100% en la adquisición de vehículos cero kilómetros.

Los resultados muestran que la caída general del mercado local no se presentó en todas las marcas. El incremento de 88% corresponde al máximo reportado entre las que tuvieron crecimiento.

¿QUÉ TIPOS DE VEHÍCULOS REGISTRARON DISMINUCIONES?

Martínez señaló que las bajas en la adquisición de vehículos nuevos ocurrieron principalmente en los siguientes segmentos:

Vehículos de usos múltiples.

Camiones ligeros.

Autos compactos.

Autos subcompactos.

El reporte proporcionado no desglosa el porcentaje de caída por segmento ni identifica las marcas que registraron incrementos.

ANTECEDENTES DE LA VENTA DE AUTOS EN HERMOSILLO

El mercado local también había registrado una disminución de 7.4% en la venta de autos nuevos durante agosto de 2025, frente al mismo mes de 2024.

Ese antecedente corresponde a un periodo distinto: las cifras actuales de la AMDA comparan septiembre de 2026 con septiembre de 2025.