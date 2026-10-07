Congreso de Sonora analiza reglas para investigar el acoso sexual de servidores públicos con protección a denunciantes y testigos

El Pleno del Congreso de Sonora dio trámite a iniciativas sobre acoso sexual, derechos ambientales y licencia de paternidad. FOTO: ESPECIAL

La iniciativa plantea evitar careos y que se utilicen aspectos personales para desacreditar a quienes presentan una denuncia.

HERMOSILLO, Sonora.- Proteger a denunciantes y testigos, evitar la confrontación directa entre las partes e impedir que se utilicen aspectos personales para desacreditar testimonios son algunas de las medidas que contempla una iniciativa sobre hostigamiento y acoso sexual cometidos por personas servidoras públicas, presentada ante el Congreso de Sonora.

El Pleno analizó y dio trámite a la propuesta durante la sesión del 6 de octubre, en la que también se plantearon cambios para fortalecer los derechos de acceso en asuntos ambientales y ampliar la licencia de paternidad. Se trata de iniciativas, por lo que su presentación no implica que las medidas ya estén aprobadas o vigentes.

¿QUÉ CAMBIARÍA EN LAS INVESTIGACIONES POR ACOSO SEXUAL?

La diputada Marcela Valenzuela Nevárez, de Morena, presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para establecer reglas específicas en la investigación de denuncias por hostigamiento y acoso sexual.

El planteamiento contempla que los procedimientos se desarrollen con perspectiva de género, debida diligencia, confidencialidad y no revictimización.

La legisladora agregó que la propuesta incluye:

Valorar los posibles riesgos para quienes denuncien o participen como testigos.

Adoptar medidas de protección cuando sea necesario.

cuando sea necesario. Establecer criterios para recibir y valorar testimonios y pruebas.

PROPONEN EVITAR CAREOS Y LA CONFRONTACIÓN DIRECTA

La iniciativa plantea evitar la conciliación, la mediación, el careo o la confrontación directa entre las partes durante estos procedimientos.

También propone prohibir que se utilicen aspectos personales de quien denuncia para desacreditar su testimonio. Estas disposiciones forman parte de las reglas que se busca incorporar para atender las denuncias sin revictimización.

LICENCIA DE PATERNIDAD PASARÍA DE CINCO A 15 DÍAS

Durante la misma sesión, el diputado René Edmundo García Rojo, del PT, propuso reformar la Ley de Servicio Civil para ampliar la licencia de paternidad de cinco a 15 días laborables, con goce íntegro de sueldo, para personas servidoras públicas del Estado.

El cambio planteado ampliaría el permiso de cinco días laborables por nacimiento o adopción y también sería aplicable en casos de muerte fetal o perinatal.

Además, la propuesta establece que deberán conservarse los beneficios superiores a 15 días que alguna dependencia o entidad ya tenga reconocidos.

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS AMBIENTALES

El diputado David Figueroa Ortega, del PVEM, presentó una iniciativa que plantea cambios en tres leyes locales para fortalecer el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales.

La propuesta también busca mejorar la transparencia de las denuncias populares y garantizar el respeto a la labor de las personas defensoras del medio ambiente.

En la sesión se presentó, además, un posicionamiento con motivo del 2 de octubre.