Sonora proyecta construir 67 mil viviendas hasta 2030 para ampliar el acceso de las familias a una casa propia

El gobernador señaló que más de 29 mil 300 viviendas se encuentran en construcción en distintos municipios. FOTO: ESPECIAL

Más de 29 mil 300 casas están en construcción; la estrategia también incluye proyectos pendientes y entrega de escrituras para dar certeza patrimonial.

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora proyecta construir 67 mil viviendas hasta 2030 para ampliar las oportunidades de acceso a una casa propia, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Actualmente, más de 29 mil 300 viviendas se encuentran en construcción en distintos municipios y más de 7 mil 500 están en etapa de proyecto.

A la construcción de nuevos hogares se suma la entrega de más de 39 mil escrituras durante la actual administración estatal, señaló el mandatario. Ambas acciones forman parte de una estrategia coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno de México para facilitar el acceso a vivienda y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.

¿CUÁNTAS VIVIENDAS ESTÁN EN CONSTRUCCIÓN EN SONORA?

Durazo precisó que los desarrollos habitacionales buscan ampliar las posibilidades de adquirir un hogar para las familias que durante años han enfrentado dificultades para acceder a una casa propia.

El reporte distingue tres datos:

67 mil viviendas como meta de construcción hasta 2030.

como meta de construcción hasta 2030. Más de 29 mil 300 casas en construcción en distintos municipios.

en construcción en distintos municipios. Más de 7 mil 500 viviendas en etapa de proyecto.

La proyección a 2030 corresponde a las viviendas que se prevé construir; no representa el número de casas terminadas o entregadas.

Las cifras de viviendas en construcción y en etapa de proyecto ya habían sido reportadas en septiembre, cuando la meta presentada era de 65 mil hogares. La información actual mantiene esos datos de obra y sitúa la proyección en 67 mil viviendas.

ENTREGA DE ESCRITURAS PARA DAR CERTEZA AL PATRIMONIO

El gobernador explicó que la política de vivienda también contempla la regularización y entrega de documentos que otorgan certeza jurídica sobre la propiedad.

Durante la actual administración estatal, indicó, se han entregado más de 39 mil escrituras para brindar seguridad patrimonial a miles de hogares sonorenses.

Esta cifra se reporta por separado de los nuevos desarrollos habitacionales: las escrituras entregadas no equivalen a casas construidas.

Para Durazo, contar con una vivienda representa uno de los pilares para mejorar las condiciones de vida de las familias, al proporcionar seguridad, estabilidad y mayores oportunidades para construir un patrimonio.

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE MÉXICO

El mandatario afirmó que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido fortalecer los proyectos de vivienda en Sonora y sumar esfuerzos para ampliar el acceso a un hogar.

La estrategia contempla tanto la construcción de nuevas casas como las acciones de regularización del patrimonio de las familias.

El programa también fue abordado durante la presentación del informe de Claudia Sheinbaum en Hermosillo, donde la presidenta mencionó una previsión de 67 mil 100 viviendas para Sonora.

¿SE INFORMARON REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA VIVIENDA?

La información difundida no incluye una convocatoria de registro, requisitos, precios ni fechas de entrega de las viviendas.

Tampoco presenta un desglose por municipio de las casas en construcción o de los proyectos pendientes. El reporte se concentra en la meta estatal, las etapas de los desarrollos y la entrega de escrituras.