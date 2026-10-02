Sonora produjo casi ocho de cada 10 toneladas de cobre de México y ocupó el primer lugar nacional en oro

Sonora aportó el 78.4% del cobre producido en México durante julio de 2026. FOTO: BANCO DIGITAL GH

Las cifras de julio de 2026 también ubicaron al estado en segundo lugar en barita, tercero en zinc y cuarto en plata.

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora aportó el 78.4% del cobre y el 38.6% del oro producido en México durante julio de 2026, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos resultados colocaron a la entidad en el primer lugar nacional en ambos metales.

Durante ese mes, el estado registró 48 mil 984 toneladas de cobre y 2 mil 79 kilogramos de oro. Además, se ubicó entre los principales productores de barita, zinc y plata, minerales que también forman parte de la actividad minera sonorense.

¿CUÁNTO COBRE PRODUJO SONORA?

La producción de cobre de Sonora representó más de tres cuartas partes del total nacional durante julio de 2026.

Con las 48 mil 984 toneladas reportadas, casi ocho de cada 10 toneladas de cobre producidas en México tuvieron su origen en territorio sonorense.

El primer lugar nacional en producción de cobre y oro refleja la participación del estado en ambos metales durante el periodo informado.

Alfonso Durazo destacó la participación de Sonora en la producción nacional de cobre, oro, barita, zinc y plata. FOTO: ESPECIAL

SONORA APORTÓ EL 38.6% DEL ORO DE MÉXICO

En oro, la entidad alcanzó una producción de 2 mil 79 kilogramos, equivalente a aproximadamente 38.6% del total nacional de julio.

Esto significa que Sonora aportó poco más de una tercera parte del oro producido en el País durante ese mes, volumen que la colocó por encima de las demás entidades productoras.

Durazo señaló que la minería constituye una de las principales fortalezas productivas de Sonora y un sector estratégico para el desarrollo económico estatal.

¿EN QUÉ OTROS MINERALES DESTACÓ SONORA?

El gobernador destacó que la producción minera de la entidad también incluye barita, zinc y plata. Los resultados de julio fueron los siguientes:

Barita: segundo lugar nacional, con 7 mil 714 toneladas .

segundo lugar nacional, con . Zinc: tercer lugar nacional, con 9 mil 590 toneladas .

tercer lugar nacional, con . Plata: cuarto lugar nacional, con 62 mil 362 kilogramos.

El mandatario sostuvo que estos indicadores reflejan la relevancia de Sonora dentro de la actividad minera nacional, así como la confianza y el compromiso de las empresas del sector para continuar produciendo en la entidad.

¿CÓMO LEER LAS CIFRAS DE PRODUCCIÓN MINERA?

Los datos corresponden a julio de 2026, por lo que los porcentajes y posiciones nacionales se refieren a ese mes y no al acumulado anual.

Según el Inegi, la Estadística de la Industria Minerometalúrgica tiene periodicidad mensual e incluye información de producción minera por entidad federativa y municipio.

También debe distinguirse la unidad de medida utilizada: el oro y la plata se reportan en kilogramos, mientras que el cobre, la barita y el zinc se expresan en toneladas.